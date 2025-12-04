W tym roku świąteczne wydatki Polaków rozkładają się wyjątkowo równomiernie - wynika z najnowszego raportu UCE Research i Shopfully Poland. Najwięcej dorosłych konsumentów planuje przeznaczyć na organizację Bożego Narodzenia od 200 do 300 zł na osobę.

Najwięcej osób planuje przeznaczyć na święta od 200 do 300 zł na osobę / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ile wydamy na osobę?

Z raportu "Wydatki świąteczne Polaków. Boże Narodzenie 2025" wynika, że najwięcej dorosłych konsumentów - 11,4 proc. - planuje przeznaczyć na święta od 200 do 300 zł na osobę. Niewiele mniej, bo 11,3 proc., wskazało przedział 400-500 zł, a 11,2 proc. - 300-400 zł. Eksperci zwracają uwagę, że różnice między poszczególnymi przedziałami są minimalne.

Wydatki przekraczające 1000 zł na osobę zadeklarowało 11 proc. badanych. Przedział 900-1000 zł wskazało 8,2 proc. respondentów, a 500-600 zł - 8,1 proc. Najskromniejsze święta, z budżetem poniżej 100 zł na osobę, planuje 3,9 proc. ankietowanych.

Ciekawie prezentują się dane dotyczące grup wiekowych i miejsc zamieszkania. Przedział 200-300 zł wybierają głównie osoby w wieku 75-80 lat (23,1 proc.), z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (17,6 proc.) oraz mieszkańcy miast od 50 do 99 tys. mieszkańców (15,2 proc.). Z kolei budżet 400-500 zł to domena osób w wieku 45-54 lat (16,4 proc.), z miesięcznym dochodem netto 3000-4999 zł (14,4 proc.) i mieszkańców miast od 20 do 49 tys. osób (14,3 proc.).

Dane wskazują na wyraźnie zróżnicowane podejścia. Część osób planuje raczej skromne, budżetowe święta, podczas gdy inni przewidują umiarkowane wydatki, mieszczące się w średnich przedziałach. Polaryzacja odzwierciedla różnice w dochodach i stylu życia Polaków. Konsumenci starają się racjonalizować koszty, a jednocześnie nie chcą rezygnować z tradycyjnej celebracji świąt - komentuje Robert Biegaj z Shopfully Poland.

Nie wszyscy wiedzą, ile wydadzą

Aż 8,9 proc. respondentów jeszcze nie wie, ile przeznaczy na świąteczne zakupy. 2,9 proc. uczestników badania deklaruje, że nie będzie robić świątecznych zakupów, bo nie obchodzi świąt.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-26 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci mieli do wyboru 13 odpowiedzi, w tym 11 przedziałów kwotowych - od poniżej 100 zł do powyżej 1000 zł na osobę.