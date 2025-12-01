"Tutaj społeczność tworzy przygodę" – tak brzmi tegoroczne hasło wydarzenia, które łączy ludzi gór, wspinaczy i alpinistów. Krakowski Festiwal Górski odbędzie się dniach 6-7 grudnia 2025 w ICE Kraków. Jak zwykle będą spotkania i prezentacje wspinaczy, filmy górskie i po raz pierwszy w historii festiwalu – widowisko teatralne.

W weekend w Centrum Kongresowym ICE rusza 23. Krakowski Festiwal Górski / Shutterstock

Goście Festiwalu

Na scenie KFG pojawią się światowe sławy, a także znani i lubiani wspinacze i alpiniści z Polski i zza granicy. Wystąpią m.in. Bernd i Barbara Zangerl, Jacopo Larcher, Silvo Karo, Núria Castán Barón, narciarze freeride’owi Peter Chrzanowski i Ptor Spricenieks, Bartek Ziemski, Andrzej Bargiel, Piotr Krzyżowski, zespoły - Paweł Zieliński, Piotr Kowalczyk i Leon Dobrzański oraz Michał Czech, Wadim Jabłoński i Adam Kaniak, a także Marco Schwidergall, Tomasz Rodzynkiewicz i Matej Prcín ze Słowacji.

Ponadto na deskach ICE Kraków wystąpią: legendarni Anna Okopińska i Leszek Cichy, oraz Marcin Tomaszewski (premiera filmu "Bushido. Wybór"), Klaudia Cierniak-Kożuch i Ewa Wachowicz, Krzysztof "Sopel" Sobczyk, Marta Mazur-Sokołowska z Fundacji Szerpowie Nadziei, Peter "Peru" Chrzanowski (premiera filmu "Robson"), Weronika Łukaszewska i Sławomir Sanocki.

Filmy festiwalowe

KFG to również oczekiwane seanse filmowe. W programie znalazły się 32 obrazy, biorące udział w Konkursie Międzynarodowym, oraz 6 w Konkursie Polskim - a wśród nich blisko 20 premier!

Tematyka festiwalowych filmów będzie, już tradycyjnie, niezwykle różnorodna. Nie zabraknie bardzo osobistych historii poruszających ważne, pozasportowe dylematy. Będziemy śledzić również wyczyny świetnych sportowców - od wspinaczy skalnych i alpinistów, przez skialpinistów, po kajakarzy górskich - podkreśla Piotr Turkot, dyrektor programowy KFG.

"Hibernacja" na deskach KFG

Po raz pierwszy na KFG pojawi się spektakl teatralny. Publiczność za sprawą "Hibernacji" w reżyserii Beniamina Bukowskiego nie tylko przeniesie się w Himalaje, ale też doświadczy tego, jak trudno jest dokonywać wyborów i mierzyć się z własnymi demonami. Monodram jest inspirowany życiem Tomka "Czapkinsa" Mackiewicza, a w roli głównej wystąpi Krystian Durman - aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie i podróżnik.

Będzie to krakowska premiera "Hibernacji", zaś po spektaklu zaplanowano spotkanie z twórcami.