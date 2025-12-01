MSZ odradza wszelkie podróże do Wenezueli. "Jeżeli przebywasz na terenie tego kraju, zarejestruj się w systemie Odyseusz" - ostrzegło w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert został wysłany do użytkowników kart SIM polskich operatorów telefonii komórkowych na terenie Wenezueli.

Wybrzeże Wenezueli / Shutterstock

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, resort odradza wszelkie podróże do Wenezueli ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie, zawieszanie wielu połączeń lotniczych oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa.

"Cudzoziemcy podróżujący do Wenezueli narażeni są też na ryzyko bezpodstawnych aresztowań połączonych z oskarżeniami o planowanie aktów przemocy o charakterze politycznym, a nawet o terroryzm" - napisano.

W związku z ostrzeżeniem, w poniedziałek użytkownicy kart SIM polskich operatorów telefonii komórkowych na terenie Wenezueli otrzymali alert RCB o treści: "ALERT RCB! MSZ RP odradza wszelkie podróże do Wenezueli. Jeśli przebywasz w Wenezueli, zarejestruj się w systemie Odyseusz".

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji, możliwy jest kontakt z konsulem pod numerem telefonu: +58 412 262 21 65 lub poprzez adres e-mail: caracas.wk.dyzurny@msz.gov.pl. MSZ ostrzega jednak, że w przypadku ewentualnych problemów Ambasada RP w Caracas może nie być w stanie udzielić niezbędnej pomocy.

Ostrzeżenie dotyczy całego kraju, w tym wyspy Margarita oraz sąsiednich wysp należących do tego samego regionu turystycznego. Komunikat obowiązuje do odwołania.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dr Gocłowska-Bolek: To pozwala sądzić, że USA są gotowe do ataku na Wenezuelę, Trump może na coś czeka

O tym, czy dojdzie do ataku Stanów Zjednoczoncyh na Wenezuelę mówiła dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskieg w Radiu RMF24. "Wydaje się ze wszystkich wypowiedzi Donalda Trumpa, że on sam jeszcze takiej decyzji nie podjął, może czeka na coś" - powiedziała dr Gocłowska-Bolek.