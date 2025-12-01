W okresie świątecznym na ekranach królują zarówno współczesne, jak i klasyczne filmy bożonarodzeniowe. Choć wybór najlepszego z nich wydaje się niemożliwy, dwóch krytyków filmowych uznało ten sam klasyk za najwspanialszy film świąteczny wszech czasów. Co ciekawe, nie jest to „Kevin sam w domu”, lecz „To wspaniałe życie”.

Kadr z filmu / PAP/Photoshot

Dwóch niezależnych krytyków filmowych uznało "To wspaniałe życie" za najlepszy film świąteczny wszech czasów.

Produkcja z 1946 roku wyprzedziła takie tytuły jak "Kevin sam w domu" czy "Elf" w rankingach popularności i uznania.

Film zdobył także wysokie noty na IMDb i był pierwszym świątecznym filmem nominowanym do Oscara w kategorii Najlepszy Film.

Więcej informacji ze świata kultury na RMF24.pl

Klasyka świątecznego kina na szczycie rankingów

Wraz z początkiem grudnia telewizje i platformy streamingowe zalewają widzów świątecznymi propozycjami filmowymi. Wśród nich nie brakuje zarówno współczesnych hitów, jak i nostalgicznych klasyków, które od lat towarzyszą nam podczas przygotowań do Bożego Narodzenia. Wybór najlepszego filmu świątecznego od zawsze budzi emocje i jest przedmiotem gorących dyskusji. Jednak w tym roku dwóch niezależnych krytyków filmowych zgodnie wskazało jeden tytuł, który ich zdaniem najlepiej oddaje magię świąt.

"To wspaniałe życie" - ponadczasowa opowieść o nadziei i wspólnocie

Według eksperta filmowego z Time Out najlepszym filmem bożonarodzeniowym wszech czasów jest "To wspaniałe życie" z 1946 roku. Ten czarno-biały klasyk, wyreżyserowany przez Franka Caprę, od lat wzrusza widzów na całym świecie. W roli głównej wystąpił James Stewart jako George Bailey - mieszkaniec małego miasteczka Bedford Falls, który wielokrotnie rezygnuje z własnych marzeń na rzecz dobra rodziny i społeczności.

Krytyk podkreśla, że film zachwyca nie tylko świąteczną atmosferą i przesłaniem o dobroci, ale także oryginalną fabułą. W pewnym momencie bohater doświadcza alternatywnej rzeczywistości, w której nigdy się nie urodził, co nadaje opowieści nieoczekiwany, niemal fantastyczny wymiar. To właśnie ta sekwencja, pełna emocji i refleksji, czyni z "To wspaniałe życie" dzieło wyjątkowe i ponadczasowe.

Wideo youtube

Sukcesy i wyróżnienia filmowego arcydzieła

"To wspaniałe życie" to pierwszy w historii film świąteczny, który otrzymał nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film. Choć żadna produkcja bożonarodzeniowa nie zdobyła dotąd tej prestiżowej nagrody, uznanie Akademii Filmowej świadczy o wyjątkowej wartości tego obrazu. Krytycy zwracają uwagę na uniwersalne przesłanie filmu, podkreślające znaczenie jednostki w społeczeństwie oraz siłę wspólnoty i wzajemnej pomocy.

Jak wypadają inne świąteczne hity?

W rankingu najlepszych filmów świątecznych według użytkowników IMDb "To wspaniałe życie" zdobyło imponującą ocenę 8,6 na 10, wyprzedzając takie tytuły jak "Kevin sam w domu" czy "Szklana pułapka, która znalazłą się właśnie na trzecim miejscu, czwartą pozycję zajął "Scrooge" z 1951 roku, a piątą "Rudolf czerwononosy renifer" z 1964 roku.

Z kolei portal Rotten Tomatoes uznał za najlepszy świąteczny film "Sklep za rogiem" z 1940 roku, a "To wspaniałe życie" uplasowało się tam na dziesiątej pozycji. Krytycy docenili "Sklep za rogiem" za inteligentny scenariusz i mistrzowską reżyserię Ernsta Lubitscha, jednak to właśnie historia George’a Baileya najczęściej wraca na szczyty świątecznych rankingów.

Dlaczego "To wspaniałe życie" wciąż zachwyca?

Mimo upływu niemal 80 lat od premiery, "To wspaniałe życie" nie traci na aktualności. Film porusza uniwersalne tematy, takie jak poświęcenie, nadzieja i siła wspólnoty, które szczególnie mocno wybrzmiewają w świątecznym okresie. Widzowie na całym świecie wracają do tej opowieści, szukając w niej pocieszenia i inspiracji do czynienia dobra.



Film można wypożyczyć za niewielką cenę w serwisach streamingowych takich jak AppleTV czy Prime Video.