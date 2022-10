W Krakowie przy ul. Siemaszki 31, działa już pierwszy sklep socjalny „Dobry Sklep”. Dzisiaj został oficjalnie otwarty, między innymi przez wiceprezydenta Andrzeja Kuliga oraz dyrektor Krakowskiego Banku Żywności - Justynę Liptak.

Przy ul. Siemaszki w Krakowie powstał pierwszy sklep społeczny. Zakupy mogą w nim robić osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, na podstawie skierowania wydanego przez MOPS.

Dochód uprawnionych do skorzystania ze sklepu nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego, o którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących to kwota 1 552 zł netto, a w przypadku osób w rodzinie to 1200 zł netto.

Każdy kto ma uprawnienia do korzystania ze sklepu, otrzyma imienną kartę z numerem PIN do wykonywania transakcji. Na karcie będą zapisane punkty przyznane na dany miesiąc, które można wykorzystać przez okres 30 dni od daty aktywowania ich na karcie. Każdy będzie miał do wykorzystania 500 punktów.

Każdej z grupy produktów będą przyporządkowane punkty oznaczające ich wartość.1 kg warzyw lub owoców – 10 punktów, pieczywo – 10 punktów, nabiał i jaja – 20 punktów, olej – 30 punktów, cukier i słodycze – 30 punktów.

Szczegółowa tabela punktów będzie dostępna na terenie sklepu socjalnego. Niewykorzystane punkty nie będą przechodzić na kolejny okres i nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

W „Dobrym Sklepie” będzie można nieodpłatnie otrzymać artykuły spożywcze maksymalnie dwa razy w tygodniu, w okresie wskazanym na skierowaniu. W placówce będą organizowane bezpłatne warsztaty edukacyjne również dla lokalnej społeczności w zakresie zdrowego żywienia.

Godziny otwarcia sklepu socjalnego:

Poniedziałek od godz. 12.00 do 18.00

Wtorek od godz. 9.00 do 15.00

Środa od godz. 9.00 do 15.00

Czwartek od godz. 9.00 do 15.00

Piątek od godz. 9.00 do 15.00

Sklep prowadzony jest przez Bank Żywności w Krakowie na podstawie zawartej umowy z Gminą Miejską Kraków. Podpisana umowa obowiązuje strony do marca 2025 roku.

