Piórko kulkowe od Donalda Tuska, pióro wieczne od Jarosława Kaczyńskiego, medal od papieża Franciszka, koszulka od Marcina Gortata, torebka od pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy i filiżanki od prezydenta Andrzeja Dudy – między innymi takie przedmioty można wylicytować na specjalnej aukcji charytatywnej organizowanej przez Fundację Anny Dymnej - Mimo Wszystko. Akcja odbywa się już po raz 12.

Anna Dymna i Krzysztof Globisz / Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" / Materiały prasowe

Aukcja organizowana jest dla artystów, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy.

Od ponad pięćdziesięciu lat jestem aktorką. Znam wszystkie piękne i ciemne strony tego zawodu, los wielu artystów. Kiedy jesteśmy silni i zdrowi, oklaskuje się nas, komplementuje, odbieramy nagrody. Nasze zawody wymagają często wysiłku ponad siły, końskiego zdrowia i odporności psychicznej. Są niebezpieczne i kontuzjogenne. Aktor, muzyk, śpiewak operowy chory czy kontuzjowany jest po prostu wykluczony. Bywa, że nagle znika ze sceny i mało kto wie, co z nim się dzieje - mówi Anna Dymna.

Los moich kolegów, którzy chorują, staje się nieraz bardzo smutny. Wiem, jak to jest, ponieważ sama przechodziłam w życiu ogromnie trudne okresy, kiedy miałam wypadki samochodowe albo gdy spłonęło moje mieszkanie. Wtedy moi koledzy przy mnie byli, wspierali mnie. To mnie uratowało. Świadomość, że w takich chwilach nie jesteśmy sami, jest niezwykle ważna. Nie tylko dla artysty. Dla każdego człowieka. Powinniśmy więc zrobić wszystko, by nikt w takiej sytuacji nie był sam - dodaje.

Wideo youtube

W latach 2008-2019 organizowaliśmy koncerty w Filharmonii Krakowskiej, połączone z aukcjami magicznych przedmiotów ofiarowanych przez znane postacie życia publicznego. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię, nasz charytatywny koncert nie mógł się odbyć. W obecnym, z oczywistych względów, również się nie odbędzie. Mając jednak na uwadze trudne położenie tegorocznych beneficjentek projektu: aktorki Dagmar Bilińskiej-Korban oraz wokalistki i skrzypaczki Joanny Słowińskiej - obie walczą z chorobą nowotworową - postanowiliśmy przygotować dla nich aukcję - zaznacza Anna Dymna.

Tegoroczna akcja nosi nazwę "Tylko miłość".