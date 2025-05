Tomasz Olbratowski został laureatem przyznanej po raz pierwszy nagrody im. Tadeusza Boya Żeleńskiego. Werdykt ogłoszono w poniedziałek w Krakowie. Statuetkę przyznawaną przez małopolski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Syndykat Dziennikarzy Polskich wręczono podczas dorocznej gali Złotej Gruszki. Nagroda jest wyróżnieniem dla wybitnych publicystów.

Jak dziennikarz RMF FM przyjął wiadomość o nagrodzie?

Z wielkim zadowoleniem i wbrew temu, co tu sobie żartowałem, z wielkim wzruszeniem - przyznał Tomasz Olbratowski.

Poza tym to jest trochę historyczna nagroda, bo są statuetki Boya-Żeleńskiego przyznawane za teatr, za tłumaczenia, a to jest pierwsza za publicystykę. Przeszedłem do historii jako pierwszy, który dostał tę nagrodę. To po pierwsze. A po drugie, co najważniejsze, dowiedziałem się dzisiaj, że jestem publicystą, a to jest bardzo cenne - dodał.

Uroczystość wręczenia nagrody im. Tadeusza Boya Żeleńskiego / Paweł Konieczny / RMF FM

Bądź naszym wskaźnikiem, bądź naszym wyznacznikiem. Dalej pracuj nad kierunkiem i zwrotem, by nasz wektor moralny i etyczny wciąż pozostawał najwspanialszy na świecie - dało się usłyszeć w trakcie poniedziałkowej uroczystości.

Powinszowania swojemu redakcyjnemu koledze składali m.in. Przemysław Skowron i Jacek Tomkowicz. Do gratulacji dołącza się cała redakcja RMF FM!