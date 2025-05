Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 13 czerwca 2025 r. rozpocznie automatyczne wydawanie decyzji w sprawie nowego świadczenia - renty wdowiej. To długo wyczekiwana pomoc dla osób, które straciły współmałżonka i spełniają określone warunki. Pierwsze wypłaty ruszą 1 lipca 2025 r. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaapelowała do panów, by zgłaszali się do ZUS-u z wnioskiem.

Renta wdowia od 1 lipca, fot. Leszek Szymański/PAP / Shutterstock Ponad 832 tys. wniosków o rentę wdowią wpłynęło do ZUS.

Renta wdowia pozwala łączyć rentę rodzinną po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem (emeryturą lub rentą), z limitem łącznej kwoty nieprzekraczającym 5636,73 zł brutto.

Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić warunki wiekowe (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), mieć prawo do dwóch świadczeń oraz nie wejść w nowy związek małżeński. Resort rodziny poinformował, że do ZUS wpłynęło już ponad 832 tysiące wniosków o rentę wdowią. To ogromne zainteresowanie nowym świadczeniem. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że większość wniosków złożyły kobiety, ale apeluje także do mężczyzn: "Mam ważny apel. Szanowni panowie, wdowcy, także wam przysługuje to świadczenie. Zachęcam do zainteresowania się tematem i wizyty w ZUS" - mówiła w RMF FM. Czym jest renta wdowia? Renta wdowia pozwala łączyć świadczenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą, na przykład z tytułu niezdolności do pracy. To duża zmiana w przepisach, która daje dodatkowe wsparcie finansowe dla wdów i wdowców. Pierwsze wypłaty świadczeń ruszą 1 lipca 2025 r. Wnioski można składać: elektronicznie przez portal PUE/eZUS

tradycyjnie, w formie papierowej, w dowolnej placówce ZUS

a także przesłać pocztą ZUS przypomina, że wnioski złożone od stycznia do końca lipca 2025 r. będą rozpatrywane z przyznaniem świadczenia od 1 lipca. Kto może otrzymać rentę wdowią? Renta wdowia przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do dwóch świadczeń: własnego oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Dodatkowo muszą spełniać następujące warunki: mieć ukończone 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

pozostawać w związku małżeńskim z partnerem do dnia jego śmierci

nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)

nie zawrzeć nowego małżeństwa po śmierci współmałżonka Prawo do świadczenia ustaje w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego. Limity świadczeń - maksymalna kwota renty wdowiej Łączna kwota wypłacanej renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, która od 1 marca 2025 r. do 28 grudnia 2026 r. wynosi 5636,73 zł brutto. Jeśli suma świadczeń będzie wyższa, ZUS pomniejszy rentę o nadwyżkę. Nowe przepisy umożliwiają wybór jednej z dwóch opcji: 100 proc. renty rodzinnej plus 15 proc. własnego świadczenia

100 proc. własnej emerytury/renty plus 15 proc. renty rodzinnej ZUS oferuje także automatyczny wybór korzystniejszej opcji po zaznaczeniu odpowiedniego pola we wniosku. Renta wdowia to ważne wsparcie finansowe dla osób, które straciły współmałżonka i spełniają określone warunki. Szczegółowe informacje i pomoc są dostępne na stronie ZUS oraz pod infolinią: 22 560 16 00.