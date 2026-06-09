Pochód Lajkonika, czyli tradycyjny, barwny korowód, który można zobaczyć w Krakowie co roku w pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała, odbędzie się już w czwartek 11 czerwca. To jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji stolicy Małopolski. Podchód wyruszy o godz. 12:30 sprzed siedziby Wodociągów Miasta Krakowa przy ul. Senatorskiej 1. Lajkonikowy orszak przejdzie tradycyjną trasą ze Zwierzyńca do Rynku Głównego.

Lajkonik na Rynku Głównym w Krakowie, zdj. archiwalne / Jan Graczynski/East News / East News

W najbliższy czwartek 11 czerwca będzie można zobaczyć tradycyjny pochód Lajkonika.

Obrzęd jest datowany na 21 czerwca 1756 roku.

Prawdziwego Lajkonika można zobaczyć tylko raz w roku - właśnie w oktawę Bożego Ciała.

Program i szczegółową trasę podchodu można znaleźć poniżej.

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Trasa i program pochodu Lajkonika 2026

Barwny orszak prowadzony przez jeźdźca na sztucznym koniku, czyli Lajkonika - w rolę którego wcieli się Mariusz Glonek, syn Zbigniewa Glonka, który Lajkonikiem był w latach 1988-2022 - wyruszy ze Zwierzyńca o godz. 12:30 i przejdzie przez najważniejsze punkty miasta aż na Rynek Główny. W orszaku będą uczestniczyć włóczkowie i Tatarzy, a całość odbędzie się w rytmie krakowskich melodii.

Oto trasa pochodu:

start - siedziba Wodociągów Miasta Krakowa, ul. Senatorska 1,

Plac Na Stawach,

Klasztor Sióstr Norbertanek - taniec z chorągwią i spotkanie z dziećmi z krakowskich szkół i przedszkoli,

ul. T. Kościuszki,

Bulwar Rodła - spotkanie z krakowskimi flisakami,

Antykwariat Abecadło - Lajkonik uświetni obchody "Świętowania wielkiej wspólnoty literackiej i czytelniczej",

Karczma Smil’y przy skwerze Konika Zwierzynieckiego - krótki odpoczynek orszaku,

dalsza droga przez skrzyżowanie z Alejami Trzech Wieszczów - po drodze odwiedziny Lajkonika w DH Jubilat - dalej przez ulicę Zwierzyniecką do skrzyżowania pod Filharmonią Krakowską - taniec Lajkonika w wielkim kole stworzonym przez orszak oraz widzów,

przejście ulicą Franciszkańską i wizyta Lajkonika w Pałacu Biskupim, następnie przejście w stronę placu Wszystkich Świętych,

Rynek Główny, scena pod wieżą Ratuszową - finał - wręczenie "haraczu" przez włodarza Krakowa, toast za pomyślność mieszkańców i finałowy taniec urbem salutare, czyli pokłon miastu,

odpoczynek w restauracji "Hawełka" przy Rynku Głównym 34.

Szczegółowy program pochodu Konika Zwierzynieckiego ze swoją świtą można znaleźć na stronie Muzeum Krakowa .

Symbol szczęścia i wspólnoty, a także "żywa" lekcja historii

Pochód Lajkonika to tradycja, która łączy pokolenia. Jest to nie tylko widowisko, ale także "żywa" lekcja historii i tradycji Krakowa. Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów pochodu jest uderzenie buławą przez Lajkonika - według tradycji przynosi ono szczęście na cały rok.

Tradycyjny pochód Lajkonika, zdj. z 2019 roku / ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Pochód w 2014 roku został wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To było podstawą, by ta krakowska tradycja mogła być umieszczona na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, na której znajdują się tradycje, zwyczaje oraz obrzędy z całego świata.