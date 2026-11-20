Informację o odebraniu ciała zamachowca, który strzelał na Rynku Głównym w Krakowie potwierdził RMF FM naczelnik Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak.
Ciało odebrał jeden z członków rodziny, prokuratura nie informuje o jego tożsamości.
Według najnowszych ustaleń śledczych, zamachowiec oddał w centrum Krakowa ponad 100 strzałów. Liczbę tę ustalono na podstawie łusek znalezionych w samochodzie, na Rynku oraz w ogródkach kawiarnianych.
Dokładna liczba nadal jest weryfikowana – przekazał prok. Eryk Stasielak.
Trasa zamachowca i przebieg ataku
Ustalono, że 24-latek przyjechał do Krakowa z Ostrowca Świętokrzyskiego, zatrzymując się po drodze tylko w jednym miejscu. Monitoring wykazał, że do centrum miasta wjechał od alei Juliusza Słowackiego, przejechał przez plac Biskupi i ulicą Szczepańską dotarł na Rynek Główny.
Pierwszy strzał padł na rogu Rynku – przy ul. Szczepańskiej i Sławkowskiej, gdzie śmiertelnie ranny został obywatel Wielkiej Brytanii.
Prokuratura ustaliła, że sprawca miał pozwolenie na 10 sztuk broni palnej, jednak zarejestrowane na siebie miał dwie – karabin AR-15 i pistolet Glock. Śledczy planują przesłuchać świadków, w tym lekarzy i psychologów, którzy brali udział w procesie wydawania mu pozwolenia na broń.
Na pewno chcemy wszechstronnie wyjaśnić kwestię posiadania broni palnej przez sprawcę. To jeden z wątków tego śledztwa – podkreślił prok. Stasielak.
Trwają również poszukiwania osób, które w czasie ataku znajdowały się na ul. Grodzkiej i mogły być świadkami oddawania strzałów w kierunku dziecka, które szczęśliwie uniknęło obrażeń. Nagrania z tego momentu trafiły już do sieci i – według prokuratury – wiele wskazuje na ich autentyczność.
Tragiczny bilans i dalsze działania śledczych
W wyniku strzelaniny, do której doszło 7 listopada, zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odkryła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku zmarł w szpitalu 9 listopada.
Śledczy nadal oczekują na szczegółową opinię z sekcji zwłok, która ma odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy zamachowiec był pod wpływem środków odurzających.