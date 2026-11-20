RMF24

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Od 27 listopada do 1 stycznia 2027 roku Rynek Główny w Krakowie ponownie zamieni się w tętniące życiem centrum świątecznych atrakcji. Przez ponad miesiąc mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się wyjątkową atmosferą, regionalnymi przysmakami, rękodziełem oraz bogatym programem kulturalnym. Uroczyste otwarcie jarmarku zaplanowano na sobotę, 28 listopada o godzinie 12:00.

Jarmark Bożonarodzeniowy to już ponad 30 lat tradycji, która na stałe wpisała się w przedświąteczny krajobraz Krakowa. W tym roku na Rynku pojawi się około 100 stoisk handlowych i gastronomicznych, gdzie swoją ofertę zaprezentują wystawcy z Polski oraz z Litwy, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Węgier.

Wśród produktów znajdą się m.in. ręcznie malowane bombki, ozdoby choinkowe, świece z wosku, haftowane obrusy, ceramika, biżuteria, wyroby z drewna, wełny i skóry, a także regionalne kożuchy i pamiątki z Krakowa.

Jedną z atrakcji będzie tradycyjna kuźnia z pokazami kowalstwa, gdzie każdy chętny będzie mógł zamówić podkówkę z własnym imieniem. Na stoisku Poczty Polskiej będzie można nadać świąteczne kartki i listy oraz otrzymać okolicznościowy stempel jarmarku.

Smaki z Polski i Europy

Jarmark to także prawdziwa uczta dla podniebienia. Wśród kulinarnych propozycji znajdą się m.in. maczanka krakowska, karkówka, szaszłyki, golonka, kiełbasy, sery góralskie, pierogi, zupy oraz warzywa i kapusta zasmażana.

Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Dla miłośników słodkości przygotowano ręcznie zdobione pierniki, prażone orzechy, krówki, ciasta, ciasteczka, karmelowe słodycze, hiszpańskie pączki, węgierskie kurtosze, turecką chałwę i gorącą czekoladę.

Wsparcie dla potrzebujących

Ważnym elementem jarmarku świątecznego w Krakowie jest działalność charytatywna. Organizatorzy udostępnią pięć bezpłatnych stoisk dla organizacji i instytucji wspierających potrzebujących oraz zaprzyjaźnionych miast Lwowa i Kijowa.

Rabaty dla mieszkańców

Specjalną ofertę przygotowano dla posiadaczy Karty Krakowskiej. Na stoiskach gastronomicznych i spożywczych otrzymają oni 20-procentowy rabat, a przejazd karuzelą będzie kosztował jedynie 5 złotych.

Jarmark bożonarodzeniowy to nie tylko zakupy, ale także bogaty program kulturalny. W planie są koncerty, pokazy rękodzieła, prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, małopolskich gmin, krakowskich szkół i warsztaty plastyczne.

Szczególną atrakcją będzie 84. Konkurs Szopek Krakowskich oraz barwny Korowód Kolędniczy, który przejdzie przez miasto 19 grudnia.

Nie zabraknie także spotkań ze Świętym Mikołajem (5–6 grudnia) oraz wspólnego gotowania i próby ustanowienia Rekordu Polski w kategorii największej porcji kapusty z grochem, zaplanowanej na 13 grudnia.

Jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym potrwa od 27 listopada do 1 stycznia 2027 roku. Uroczyste otwarcie już 28 listopada o godzinie 12:00.