W najbliższą niedzielę, 14 czerwca, odbędą się obchody 86. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do KL Auschwitz. 14 czerwca 1940 roku Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu grupę dokładnie 728 Polaków. W tegorocznych uroczystościach weźmie udział kilku byłych więźniów, a wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
- W niedzielę przypada 86. rocznica pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz.
- Program obchodów znajdziesz poniżej.
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14 czerwca 1940 roku Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Jak przypomina Bartosz Bartyzel z Muzeum Auschwitz, byli wśród nich żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści, studenci oraz niewielka grupa polskich Żydów. Otrzymali oni numery od 31 do 758. Z 728 deportowanych więźniów wojnę przeżyło 325 osób, zginęło 292, a w przypadku 111 los jest nieznany.
Tegoroczne obchody 86. rocznicy tego wydarzenia, które odbędą się w niedzielę, zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Muzeum zaprezentowało program:
- 11.00 - upamiętnienie pod Ścianą Śmierci (były obóz Auschwitz I) z udziałem Ocalałych, oficjalnych delegacji władz państwowych oraz organizatorów obchodów,
- 12.00 - złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą deportację pierwszych Polaków do Auschwitz (budynek zajmowany obecnie przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego),
- 13.00 - Msza Święta w Klasztorze Franciszkanów w Harmężach, a po jej zakończeniu możliwe zwiedzanie wystawy "Klisze Pamięci. Labirynty" Mariana Kołodzieja.
Jak poinformował rzecznik muzeum, w uroczystościach udział zapowiedziało kilkunastu byłych więźniów Auschwitz.