RMF24

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Policjanci z Miechowa (woj. małopolskie) zatrzymali 41-letnią pracownicę jednego z lokalnych banków. Kobieta, wykorzystując swoją pozycję, przez niemal rok zaciągała pożyczki na dane osobowe swoich klientów. Łączna kwota wyłudzeń sięgnęła 170 tysięcy złotych.

Jak ustalili śledczy, do oszustw dochodziło od 25 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku. Pracownica banku, mieszkanka powiatu miechowskiego, wykorzystywała niewiedzę klientów i bez ich zgody zaciągała na ich dane pożyczki gotówkowe.

Kwoty pojedynczych wyłudzeń wahały się od 2 000 zł do nawet 50 000 zł.

13 zarzutów i akt oskarżenia

W trakcie śledztwa zebrano materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie kobiecie aż 13 zarzutów dotyczących doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Jak informują śledczy, podejrzana przyznała się częściowo do winy, jednak nie zgodziła się z wysokością wyłudzonych kwot.

Sprawa trafiła do prokuratury

28 października 2026 roku akt oskarżenia przeciwko 41-latce został skierowany do Prokuratury Rejonowej w Miechowie. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledczy apelują do wszystkich, którzy podejrzewają, że mogli paść ofiarą podobnych oszustw, o kontakt z policją.