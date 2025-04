W Dobczycach odbyła się premiera spektaklu „Świat z perspektywy śmieci” Małopolskiego Studia Tańca „R”, który w nowatorski sposób łączy taniec z edukacją ekologiczną. W dynamicznej formie, pełnej muzyki i światła, śmieci opowiadają swoje historie, a młoda bohaterka odkrywa tajemnice ekologii. To wydarzenie, które inspiruje do zmiany i pokazuje, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska.

Spektakl „Świat z perspektywy śmieci” Małopolskiego Studia Tańca „R” / Daria Moskal / 13 kwietnia w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach odbyła się premiera spektaklu tanecznego Małopolskiego Studia Tańca "R" pt. "Świat z perspektywy śmieci". Partnerem medialnym wydarzenia był RMF MAXX. Spektakl, który zgromadził ponad 400 widzów, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, oferując wyjątkowe połączenie muzyki, światła i teatru z edukacyjnym przesłaniem ekologicznym. Ekologia w nowej odsłonieSpektakl, który zostanie ponownie zaprezentowany 23 kwietnia o godzinie 14:00, to nie tylko artystyczne widowisko, ale także ważna lekcja ekologii. W przystępny i momentami humorystyczny sposób porusza kwestie zanieczyszczenia środowiska, konsumpcjonizmu, globalnego ocieplenia oraz zasad recyklingu. Widzowie mieli okazję zobaczyć, jak taniec, muzyka i słowo mogą wspólnie opowiadać o problemach współczesnego świata. Śmieci opowiadają o ludziachGłównymi bohaterami spektaklu są przedmioty codziennego użytku, które często trafiają na śmietnik: nadgryziona frytka, plastikowa butelka, reklamówka, puszka i szkło. Każdy z nich ma swoją historię do opowiedzenia, a towarzyszy im 6-letnia Ala, która poznaje zasady ekologii. Spektakl skłania do refleksji nad konsumpcjonizmem i nad tym, jak traktujemy odpady oraz w jakich ilościach je produkujemy. Stroje wykonane z materiałów pozyskanych w recyklingu / Daria Moskal / Spektakl jest przeznaczony dla całych rodzin. Przygotowany został przez ponad 100 tancerzy w wieku od 4 do 30 lat. Stroje wykonano z materiałów pozyskanych w recyklingu, co dodatkowo podkreśla ekologiczne przesłanie widowiska. Reżyserią spektaklu zajęła się Agnieszka Ferenc, a choreografie przygotował zespół instruktorów Studia Tańca "R". Fabułę wspierały nauczycielki przedmiotów przyrodniczych. Poprzednie spektakle Małopolskiego Studia Tańca "R" obejrzało już około 5 tysięcy widzów. Każdego roku studio przygotowuje nowe widowisko, które angażuje zarówno tancerzy, jak i aktorów uczestniczących w zajęciach. Światowy Dzień Ziemi z przesłaniemKwiecień, miesiąc Światowego Dnia Ziemi, to doskonały czas na refleksję nad ekologią. Spektakl "Świat z perspektywy śmieci" to nie tylko artystyczne przeżycie, ale także inspiracja do działania na rzecz ochrony naszej planety. Na kolejne spektakle zostały zaproszone szkoły, co podkreśla edukacyjny charakter wydarzenia. Spektakl przygotowany przez ponad 100 tancerzy w wieku od 4 do 30 lat. / Daria Moskal / Głównymi bohaterami spektaklu są przedmioty codziennego użytku / Daria Moskal / W Dobczycach taniec spotkał się z ekologią na jednej scenie / Daria Moskal /