W ostatni weekend Szerpowie Nadziei po raz czwarty w tym roku wyruszyli w Tatry wraz ze Skarbami - osobami z niepełnosprawnościami. Tym razem wspólnie zdobyli m.in. Przełęcz Liliowe, Morskie Oko, Halę Gąsienicową, Czarny Staw Gąsienicowy, Rusinową Polanę, Gęsią Szyję, Dolinę Pięciu Stawów Polskich oraz Wielką Siklawę w Tatrach Wysokich, a także Nosal i Kopieniec Wielki w Tatrach Zachodnich.

Szerpowie Nadziei w akcji, fot. Marta Mazur-Sokołowska

Czwarta tegoroczna wyprawa Szerpów Nadziei i Skarbów objęła m.in. Morskie Oko, Dolinę Pięciu Stawów oraz Kopieniec Wielki.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 370 osób, w tym 113 uczestników z niepełnosprawnościami oraz kilkuset wolontariuszy i opiekunów.

Projekt realizowany od 2021 roku wspiera osoby z niepełnosprawnościami w zdobywaniu gór - głównie w Tatrach, ale też w Sudetach i Beskidach.

Wyprawy organizowane przez Szerpów Nadziei to coś więcej niż radosne święto, o którym głośno jest na całym Podhalu. To przede wszystkim przesuwanie granic - szukanie sposobów, by udostępnić nieprzyjazne, górskie szlaki osobom z niepełnosprawnościami i pokazać im miejsca na co dzień niedostępne.

W ostatni weekend ponad 370 osób - 113 Skarbów, ich opiekunowie oraz wolontariusze - mogło doświadczyć magii Tatr, poczuć wiatr we włosach i uwierzyć, że marzenia naprawdę mogą się spełniać. Na szlakach towarzyszyła im Monika Witkowska - wybitna polska himalaistka i zdobywczyni czterech ośmiotysięczników - która wzbogaciła wyprawę swoimi inspirującymi opowieściami.

O projekcie

Szerpowie Nadziei działają od 2021 roku. Początkowo projekt prowadzony był przez grupę harcerzy z Jastrzębia-Zdroju i wolontariuszy. Od 2023 roku za jego realizację odpowiada Fundacja Szerpowie Nadziei, zrzeszająca już niemal 700 aktywnych Szerpów. Dzięki ich wsparciu ponad 700 Skarbów miało okazję zdobywać górskie szlaki w Tatrach, ale również w Sudetach i Beskidach.

Główne wydarzenie tegorocznej edycji Szerpów Nadziei odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Jak pomóc? Działalność Fundacji można wesprzeć poprzez serwis Siepomaga.pl: https://www.siepomaga.pl/szerpowienadziei

