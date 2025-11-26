Wielkimi krokami zbliża się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń zimy w Krakowie. Już w piątek, 28 listopada, na Rynku Głównym rozpocznie się tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy. To wyjątkowa okazja, by poczuć magię świąt, skosztować regionalnych przysmaków i znaleźć niepowtarzalne prezenty.

W tym roku na krakowskim rynku pojawi się aż 105 kiosków handlowych i gastronomicznych. Swoje wyroby zaprezentują kupcy nie tylko z Polski, ale także z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier.

W ofercie znajdą się regionalne produkty, ciasta, słodycze, wędliny, sery, chleb, a także rękodzieło z lnu, skóry i wełny, upominki oraz ceramika. Nie zabraknie również bogatej gamy świątecznych dekoracji i prezentów.

Goście będą mogli wybierać spośród ręcznie malowanych bombek, ozdób choinkowych, stroików, świec, haftowanych narzut, obrusów i serwet, szopek, wyrobów ceramicznych, drewnianych zabawek, biżuterii, pamiątek z Krakowa, pocztówek, kalendarzy, a także regionalnych kożuchów i wyrobów skórzanych.

Wyjątkowy wystrój i nowe atrakcje

Rynek Główny zostanie udekorowany ponad 600 żywymi choinkami pochodzącymi z plantacji świerków. Całość dopełni ciepłe, białe oświetlenie świąteczne, girlandy oraz oświetlone gwiazdy na słupach.

Od strony ulicy Szewskiej pojawią się dwa anioły, które z pewnością przyciągną uwagę najmłodszych.

Nowością tegorocznej edycji będzie karuzela wenecka dla dzieci, ustawiona przy wieży Ratuszowej. Na terenie jarmarku, przed estradą, stanie także drewniana szopka wykonana przez znanego rzeźbiarza i twórcę ludowego, Józefa Lasika ze Stryszawy.

Jak co roku, jarmarkowi towarzyszyć będzie bogaty program artystyczny. Tradycją stały się prezentacje małopolskich gmin, które będą odbywać się na estradzie oraz specjalnym stoisku promocyjnym. To doskonała okazja, by poznać lokalne wyroby i tradycje.

Oficjalne otwarcie jarmarku zaplanowano na sobotę, 29 listopada, z udziałem przedstawicieli władz miasta. Od godziny 9:00 dzieci będą mogły napisać listy do św. Mikołaja, które zostaną wysłane przez przedstawicieli Poczty Polskiej.

Na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” oraz kapela góralska „Warasy”. O godzinie 14:00 swoją prezentację przedstawi gmina Szczawnica.



Świąteczny jarmark na Rynku Głównym potrwa aż do 1 stycznia 2026 roku. To idealna okazja, by poczuć wyjątkową atmosferę Bożego Narodzenia w sercu Krakowa, skosztować regionalnych specjałów i znaleźć niepowtarzalne prezenty dla najbliższych.

