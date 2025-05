Tylko do 9 czerwca mieszkańcy Krakowa mogą wyrazić swoją opinię na temat nowego projektu Strefy Czystego Transportu. Projekt ma ograniczyć ruch samochodów emitujących nadmierną ilość spalin. W czerwcu mają się nim zająć radni.

Kraków chce pobierać opłaty za wjazd do miast od właścicieli starszych aut / Shutterstock

Zarząd Transportu Publicznego zbiera opinie

Swoją opinię na temat Strefy Czystego Transportu należy wysyłać do Zarządu Transportu Publicznego.

Do dyspozycji mieszkańców jest adres mailowy: konsultacjeSCT@ztp.krakow.pl.

Z pełną treścią projektu można się zapoznać tutaj: Propozycja projektu ws. SCT

Jakie tereny ma objąć SCT?

Nowy projekt uchwały, który prezydent miasta Aleksander Miszalski przedstawił radnym, zakłada, że SCT zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Obejmie obszar Krakowa wewnątrz IV obwodnicy, czyli obwodnicy autostradowej.

Autostrada A4 ma nie być objęta SCT. Poza SCT znajdą się też m.in. wschodnie tereny historycznej Nowej Huty, czyli Wzgórza Krzesławickie.

Lotnisko Balice również nie będzie objęte strefą - Balice to podkrakowska wieś, która ze względu na lokalizację portu lotniczego Kraków Airport często postrzegana jest jako część Krakowa.

Propozycja terenów, które mają zostać włączone do SCT / Kraków PL /

Kto będzie mógł wjechać?

Zgodnie z nowym projektem uchwały do SCT bezpłatnie w Krakowie wjadą: samochody benzynowe spełniające co najmniej normę Euro 4 lub wyprodukowane od 2005 r. i samochody z silnikiem Diesla mające co najmniej normę Euro 6 lub wyprodukowane od 2014 r. (od 2012 r. dla ciężarówek i autobusów).

Opłaty w SCT

Kierowcy, którzy nie spełnią tych norm, będą musieli zapłacić za wjazd na teren SCT: 2,50 zł za godzinę lub abonament - 100 zł za jeden miesiąc w 2026 r., 250 zł za miesiąc w 2027 r. i 500 zł za miesiąc w 2028 r.

Samochody będące w posiadaniu krakowian do chwili przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały o SCT, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Samochody kupione po tym czasie będą musiały spełniać normy SCT.

SCT nie ma obowiązywać m.in. pojazdów placówek medycznych należących do osób niepełnosprawnych i pojazdów zabytkowych.

Dokument ten władze Krakowa przygotowały na podstawie propozycji Zarządu Transportu Publicznego (ZTP) i uwag z konsultacji społecznych, które - m.in. w związku z tym, że temat wzbudzał emocje szczególnie wśród mieszkańców miasta i gmin ościennych - prowadzone były od 29 listopada 2024 r. do 17 stycznia 2025 r.

Kolejna próba wprowadzona w SCT

ZTP podkreśla, że do wprowadzenia SCT od 1 stycznia 2026 r. zobowiązuje ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z nią SCT musi zostać wyznaczona w ponad 100-tysięcznych miastach, w których przekroczony jest poziom dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu.

Na początku roku swój sprzeciw przeciwko wprowadzeniu SCT wyraziła rada dzielnicy Nowa Huta oraz 14 podkrakowskich gmin, które krytykują plan wprowadzenia opłat dla kierowców pojazdów niespełniających norm za wjazd na teren SCT.