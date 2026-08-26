Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie. Podejrzany 16-latek wyszedł na wolność

RMF24

16-letni Jakub L. został doprowadzony w środę do sądu rodzinnego dla Nowej Huty w związku ze sprawą śmiertelnego pobicia na osiedlu Willowym w Krakowie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, świadek miał potwierdzić jego udział w zdarzeniu, jednak sąd uznał, że „nie ma podstaw, by zastosować wobec 16-latka jakiekolwiek środki zapobiegawcze” i wypuścił go na wolność.

Śmiertelne pobicie w Krakowie. Świadek wskazał 16-latka, sąd go wypuścił

Do zatrzymania Jakuba L. w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu Willowym w Nowej Hucie doszło w poniedziałek 24 sierpnia. W środę policjanci doprowadzili 16-latka przed sąd rodzinny dla Nowej Huty. Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, sąd jednak nie zastosował wobec nastolatka środków przewidzianych w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, uznając, że „nie ma do tego podstaw” - chodzi o skierowanie do schroniska dla nieletnich czy nadzór. Po decyzji sądu 16-latek opuścił budynek.

Wirtualna Polska zwróciła się do Sądu Okręgowego w Krakowie z pytaniami dotyczącymi decyzji podjętej w sprawie Jakuba L. Sąd nieoficjalnie potwierdził, że taka sytuacja miała miejsce.

Brutalny atak w Nowej Hucie

Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym w Nowej Hucie. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu widać pięć osób znajdujących się nad leżącym człowiekiem. Jedna z postaci ma mieć maczetę, a inna miotacz gazu. Z opisu nagrania wynika, że zaatakowany mężczyzna ani razu nie podejmuje obrony.

Nieprzytomnego 36-letniego Jakuba C., pseudonim „Yankes”, znalazł przypadkowy przechodzień. Mężczyzna był liderem kibiców Hutnika Kraków. Zmarł w karetce.

Pięciu napastników

W sprawie podejrzewani są członkowie Młodej Ferajny, określanej jako bojówka Wisły Kraków. Grupie tej przypisywane są między innymi wcześniejsze ataki z użyciem maczet oraz podpalenia samochodów w Krakowie. Część członków Młodej Ferajny trenowała sporty walki w hali Towarzystwa Sportowego Wisła przy ulicy Reymonta. Jak podaje WP, sekcją miał koordynować mężczyzna skazany na 10 lat więzienia za udział w śmiertelnym pobiciu kibica w 2010 roku. Śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia trwa.