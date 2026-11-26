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Włoski tenisista Jannik Sinner nie zagra w styczniu w wielkoszlemowym Australian Open. Zawodnik we wtorek przeszedł operację prawego kolana. Włoch triumfował w Melbourne w 2024 i 2025 roku.

„Nie dołączy do nas”

„Jesteśmy w stałym kontakcie z ekipą Jannika, która nam potwierdziła, że nie dołączy on do nas w Australian Open w styczniu po niedawnej operacji” – napisał Andrew Abdo, dyrektor generalny Tennis Australia, w oświadczeniu dla agencji AFP.

25-letni Włoch wycofał się z gry w połowie lipca po zwycięstwie w finale Wimbledonu nad Niemcem Alexandrem Zverevem, obecnym liderem rankingu ATP. Powodem było schorzenie ścięgna w prawym kolanie i stan zapalny pasma biodrowo-piszczelowego.

Włoch konsultował się z kilkoma specjalistami i przeszedł leczenie zachowawcze, zanim zdecydował się na operację. Wielokrotnie przekładał powrót do gry, a na początku października ogłosił zakończenie sezonu.

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Jannik Sinner przeszedł operację

Operacja odbyła się we wtorek w Finlandii. Sinner w oświadczeniu opisał ją jako „drobny zabieg mający na celu poprawę stanu mojego pasma biodrowo-piszczelowego”, które uległo wydłużeniu.

„Bardzo tęsknię za kortami i teraz rozpocznę proces rekonwalescencji z moim zespołem” – dodał Włoch we wtorek, nie podając daty powrotu do gry.

Eksperci uważają, że były lider światowego rankingu będzie musiał poczekać kolejne trzy do czterech miesięcy na powrót do rywalizacji, tym bardziej że w ostatnich tygodniach Sinner przeszedł również zabieg całkowitego usunięcia migdałków podniebiennych wraz z torebką i w konsekwencji znacznie schudł.

Turniej Australian Open rozpocznie się w Melbourne 17 stycznia.