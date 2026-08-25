Śmierć 36-latka w Nowej Hucie. Policja powołała specgrupę

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Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zdecydował się na powołanie grupy specjalnej, której priorytetowym zadaniem jest zatrzymanie osób związanych ze zdarzeniem, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek na os. Willowym w Nowej Hucie. W wyniku pobicia śmierć poniósł 36-latek, fan Hutnika Kraków, znany w środowisku kibiców jako „Yankes”. Policjanci twierdzą, że ustalili personalia wszystkich osób biorących bezpośredni udział w przestępstwie.

Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy - według ustaleń funkcjonariuszy - mają związek ze zdarzeniem w Nowej Hucie (zdj. ilustracyjne).

Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy - według ustaleń funkcjonariuszy - mają związek ze zdarzeniem w Nowej Hucie (zdj. ilustracyjne). / Shutterstock

W skład specgrupy wchodzą najbardziej doświadczeni policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Krakowie, a także Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Policja poinformowała, że w ramach działań operacyjnych funkcjonariusze ustalili wszystkie osoby biorące bezpośredni udział w pobiciu na os. Willowym w Nowej Hucie. Cały czas trwają działania zmierzające do ustalenia ich miejsca pobytu.

Wczoraj krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy - według ustaleń funkcjonariuszy - mają związek ze zdarzeniem w Nowej Hucie.

W poniedziałek sprawę przejęła od komendy miejskiej komenda wojewódzka w Krakowie. Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Wcześniej policja zatrzymała i przesłuchała w tej sprawie dziewięć innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Zostały one zwolnione z powodu braku dowodów na uczestnictwo w zdarzeniu.

Atak kilkuosobowej grupy

Według informacji przekazanych na konferencji prasowej w niedzielę przez prokuratora Mariusza Boronia z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, monitoring z miejsca zdarzenia wskazuje, że 36-latek został pobity. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Pokrzywdzony zmarł w karetce pogotowia.

Na monitoringu z miejsca zdarzenia widać jak mężczyznę zaatakowała kilkuosobowa grupa.

Osoby, które były świadkami zajścia lub mają o nim informacje, proszone są o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod nr telefonu +48 47 83 52 910, alarmowy numerem 112 lub mailowo: kp8@krakow.policja.gov.pl.

36-latek był fanem Hutnika Kraków, członkiem sekcji pięściarskiej. Miał pseudonim „Yankes”.

Oświadczenie Wisy Kraków

Oświadczenie wydał klub piłkarski Wisła Kraków. „W związku z informacjami i materiałami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, w tym komentarzami sugerującymi udział osób utożsamianych z Wisłą Kraków w tragicznym zdarzeniu w Nowej Hucie, Klub Piłkarski TS Wisła Kraków S.A. stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i agresji” - brzmi oświadczenie opublikowane na stronie internetowej klubu.

Podkreślono w nim również, że klub zdecydowanie sprzeciwia się automatycznemu łączeniu Wisły Kraków oraz jej społeczności z działaniami konkretnych osób. „Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem” - podkreślono w oświadczeniu.