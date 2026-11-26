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Kolejny duchowny z diecezji sosnowieckiej usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu informuje, że kapłan miał dopuścić się czynów na szkodę dwóch osób, w tym nieletniej dziewczynki. To kolejny wątek w szeroko zakrojonym śledztwie dotyczącym przestępstw seksualnych w tej diecezji.

Zarzuty wobec duchownego

Dwa zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych usłyszał wczoraj kolejny ksiądz z diecezji sosnowieckiej.

Jak poinformował rzecznik prokuratury Bartosz Kilian, pierwszy z zarzutów dotyczy wydarzeń z 2009 roku. Duchowny miał dopuścić się „innych czynności seksualnych na szkodę dziewczynki, uprzednio wykorzystując wynikający z charakteru ich relacji stan zależności psychicznej pokrzywdzonej i dodatkowo, dążąc do realizacji swego zamiaru, użyć wobec niej przemocy fizycznej”.

Drugi zarzut związany jest z wydarzeniami z 2011 roku. W tym przypadku pokrzywdzoną była już pełnoletnia kobieta. Według prokuratury, duchowny miał zainicjować wobec niej niedozwolone czynności seksualne, ponownie wykorzystując relację zależności oraz stosując przemoc fizyczną.

Środki zapobiegawcze

Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zdecydowała o objęciu go dozorem policyjnym, zakazem kontaktu oraz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Dodatkowo, duchowny ma zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją oraz opieką nad małoletnimi. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Przestępstwa seksualne w diecezji sosnowieckiej

Zarzuty wobec tego duchownego to kolejny wątek w śledztwie dotyczącym przestępstw seksualnych w diecezji sosnowieckiej. W październiku 2024 roku zatrzymano trzech mężczyzn, w tym dwóch czynnych duchownych oraz byłego księdza. Jeden z nich, Jacek K., został już nieprawomocnie skazany na 14 lat więzienia za dziewięć przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci oraz posiadanie materiałów pedofilskich.

Drugi duchowny, Dariusz L., odpowiada przed sądem za dziewięć przestępstw seksualnych wobec dzieci.

W kwietniu 2025 roku zatrzymano także ks. Ryszarda G., któremu prokuratura zarzuciła trzy przestępstwa na szkodę trzech dziewczynek. Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał go na dwa i pół roku więzienia, jednak wyrok nie jest prawomocny.

W październiku 2024 roku powołano Komisję Wyjaśnienie i Naprawa spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. Według jej częściowego raportu, osoby reprezentujące instytucje kościelne w tej diecezji skrzywdziły co najmniej 50 dzieci. Komisja zidentyfikowała 29 osób, którym zarzucono tego typu czyny, z czego 23 to księża z diecezji sosnowieckiej. W 19 przypadkach przestępstwa zostały potwierdzone lub są nadal badane.

Zgony, orgie, pedofilia. Jest raport ws. diecezji sosnowieckiej "Zidentyfikowaliśmy 29 osób oskarżonych, podejrzanych o wykorzystanie seksualne osób nieletnich w diecezji sosnowieckiej bądź związanych z diecezją sosnowiecką. Z 29 osób mamy 23 duchownych. Osoby świeckie to były osoby, które pełniły takie…

Tragedia, która rozpoczęła śledztwo

Śledztwo w sprawie przestępstw seksualnych w diecezji sosnowieckiej zostało wszczęte w marcu 2023 roku po tragicznym zabójstwie 26-letniego diakona przy Domu Katolickim w Sosnowcu. Sprawcą był 40-letni ksiądz, który po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej w Sosnowcu.