RMF24

To nie koniec batalii o zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło odwołanie od odmownej decyzji ratusza o przedłużeniu zgody na zgromadzenie.

Odwołanie wpłynęło po północy

Odwołanie wpłynęło 40 minut po północy i sąd ma 24 godziny na jego rozpatrzenie - przekazał PAP sąd.

W środę stołeczny ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie pod Trybunałem Konstytucyjnym. Oznacza to, że może ono trwać tylko do 30 listopada.

W odmowie ratusz zaznaczył m.in., że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także możliwość uczestnictwa w nich, chociaż stanowi jeden z podstawowych elementów wolności konstytucyjnych określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma charakteru bezwarunkowego.

Wyjaśnił, że organ gminy – w tym przypadku stołeczny ratusz – wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli narusza ono wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub ma odbyć się w miejscu, w którym odbywają się zgromadzenia cykliczne.

Organizator przekroczył termin

Zauważył, że w pierwszej kolejności organizator zgromadzenia, składając zawiadomienie, przekroczył 30-dniowy termin wskazany w ustawie. Wniosek został zgłoszony 10 listopada dla zgromadzenia planowanego do 5 stycznia. „Zgodnie z przepisem Prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma dotrzeć do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia” – napisał ratusz, dodając, że zawiadomienie o zgromadzeniu obejmujące okres po 10 grudnia jest więc przedwczesne.

Kolejną przesłanką odmowną jest przewidywany czas zgromadzenia, tj. nieprzerwanie przez 36 dni, który według ratusza spowoduje bez wątpienia dalsze istotne utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tym czasie w tej okolicy. „Taka sytuacja istnieje już obecnie od 17 września” – dodał. Aktualnie trwa zgromadzenie zgłoszone od 20 października.

Ponadto w zgłoszeniu organizator zapewnił, że nie będzie zajmował jezdni, tylko chodnik i ścieżkę rowerową. Tymczasem stoją tam m.in. namioty i scena. Policja, by zapewnić bezpieczeństwo, musiała w praktyce zablokować wjazd w Aleję Szucha, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym Śródmieście z Mokotowem, jak również dojazdem do Trasy Łazienkowskiej.

Zablokowanie ulicy utrudnia też przemieszczanie się służb ratunkowych w tej okolicy. Ponadto miejsce zgromadzenia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie „obiektów podlegających szczególnej ochronie”.

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Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i zapewnia protestującym przestrzeń do publicznych wystąpień. W organizację protestu zaangażowane są Kluby „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci tego wydarzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, wskazywany również jako organizator zgromadzenia. W protesty zaangażowali się głównie politycy związani z PiS, a na manifestacjach obecni byli także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Genezą protestu było powstanie we wrześniu 2026 r. miasteczka namiotowego przed siedzibą TK, którego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec – ich zdaniem – próby siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.