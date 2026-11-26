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Ariel Velasquez-Morales krótko cieszył się swoim szczęściem. Massachusetts Lottery pokazała zdjęcie mężczyzny, na którym się uśmiecha, trzymając w dłoniach wielki czek na milion dolarów. Niedługo później zwycięzca loterii został aresztowany przez ICE (Urząd Celno-Imigracyjny).

W weekend Velasquez-Morales pozował z wielką wygraną, a we wtorek został aresztowany przez ICE we wschodniej części Bostonu - w tej samej dzielnicy, gdzie kupił zwycięską zdrapkę za 10 dolarów w lokalnym sklepie - informuje CNN.

Mężczyźnie grozi deportacja, ponieważ według ICE obywatel Salwadoru przebywał nielegalnie w Stanach Zjednoczonych przez ponad dekadę.

Wygląda na to, że szczęście mu się skończyło - powiedział w komunikacie ogłaszającym aresztowanie Micah Bock, zastępca dyrektora ds. komunikacji publicznej ICE.

Nie wiadomo, czy to opublikowanie w mediach społecznościowych informacji o wygranej mężczyzny zwróciło uwagę służb. ICE odmówiło CNN odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn aresztowania lub miejsca, gdzie Velasquez-Morales jest przetrzymywany.

Mężczyzna nielegalnie wjechał do USA w 2013 roku w Dolinie Rio Grande w Teksasie. Agenci Straży Granicznej wręczyli mu wezwanie na przesłuchanie przed sędzią ds. imigracyjnych i pozwolili mu pozostać w kraju, przekazując listę bezpłatnych dostawców pomocy prawnej - podała agencja.

„Sędzia imigracyjny Departamentu Sprawiedliwości nakazał usunąć Velasqueza-Moralesa z kraju w 2014 roku, jednak pozostał on w USA nielegalnie” - czytamy w komunikacie ICE.

Velasquez-Morales pozostanie w areszcie ICE do czasu deportowania go z USA.

Prezydent Donald Trump nadzorował masową akcję przeciwko nielegalnej imigracji po zapowiedzi przeprowadzenia największej operacji deportacyjnej w historii USA. W jego drugiej kadencji aresztowania zaczęły koncentrować się mniej przy granicy, a bardziej wewnątrz kraju. Do lipca 2026 roku w aresztach ICE przebywało niemal 66 tys. osób.