RMF24

Prezydent Finlandii i premier Norwegii skontaktowali się w październiku z Władimirem Putinem za pośrednictwem oligarchy. Szczegóły rozmowy ujawnia „Wall Street Journal”. Jak pisze gazeta, rozmowa miała na celu zapewnienie Rosji, że Finlandia i Norwegia nie zamierzają wprowadzać blokady Bałtyku w czasie pokoju. Niepokój w tej sprawie miała wywołać w Rosji wypowiedź szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego.

Oligarcha pośrednikiem

„Wall Street Journal” zdradza szczegóły stojące za inicjatywą prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoere. Jak informuje gazeta, przywódcy skontaktowali się z Władimirem Putinem za pośrednictwem oligarchy. „WSJ” nie podaje jego nazwiska.

Rozmowa - krytykowana przez niektóre stolice w Europie - miała oficjalnie dotyczyć negocjacji o zakończeniu wojny w Ukrainie. Głównym jednak powodem – jak twierdzi „WSJ” - miała być deeskalacja sytuacji na Bałtyku. Rosja miała obawiać się blokady swoich bałtyckich portów oraz była sfrustrowana zatrzymywaniem rosyjskich tankowców z „floty cieni”.

Rosyjskie obawy po wypowiedzi Sikorskiego

Jak już wcześniej podawała agencja Reutera, Kreml ostrzegł państwa NATO, że jeśli dojdzie do blokady, Rosja „prewencyjnie” użyje broni jądrowej. Stubb miał uznać, że oficjalne sygnały o tym, że nie ma zamiaru wprowadzenia blokady do Kremla nie docierają, wobec czego dążył do osobistej rozmowy z Putinem.

Ostatecznie Stoere i Stubb mieli powiedzieć rosyjskiemu przywódcy, że nie zamierzają wprowadzać blokady i będą postępować zgodnie z prawem.

Według cytowanych przez gazetę zachodnich urzędników, rosyjskie obawy były związane m.in. z wypowiedziami szefa polskiego MSZ wicepremiera Radosława Sikorskiego. Zasugerował on 11 września, by NATO przeprowadziło przy Królewcu ćwiczenia tak agresywne, żeby Putin obawiał się ataku i musiał przerzucić wojska z Ukrainy.

Telefon na Kreml. Liderzy Norwegii i Finlandii rozmawiali z Putinem Premier Norwegii Jonas Gahr Støre oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb odbyli we wtorek rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Jak przekazał norweski rząd, inicjatywa kontaktu należała do obu polityków, a rozmowę przeprowadzono w uzgodnieniu…

Pentagon ostrzegł, by stonować retorykę

Szef estońskiego MSZ Margus Tsahkna mówił w Nowym Jorku, że Zatokę Fińską można zamknąć „w ciągu kilku godzin”. Jak podawały później media, pod koniec października Pentagon miał ostrzec państwa bałtyckie, by stonowały retorykę.

„WSJ” pisze, że w reakcji na zatrzymania tankowców na Bałtyku Rosja zaczęła eskortować je z pomocą okrętów wojennych. W kilku przypadkach doszło do spięć na morzu. W jednym z incydentów, 14 października, rosyjski okręt wystrzelił flary sygnałowe w stronę duńskiego śmigłowca wojskowego. 18 października dwa rosyjskie okręty nie dopuściły duńskiej i niemieckiej straży przybrzeżnej do tankowca z awarią silnika przy Bornholmie.