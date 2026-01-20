Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o zwrocie w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa (woj. małopolskie). Śledczy wydali postanowienia o postawieniu zarzutów czterem policjantom.

Kwiaty, znicze i maskotki na miejscu znalezienia 14-letniej Natalii z Andrychowa / Art Service / PAP

14-letnia Natalia rankiem 28 listopada 2023 r. wyszła z domu do szkoły. Panował wówczas siarczysty mróz. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Potem nie odbierała. Rodzic wczesnym przedpołudniem powiadomił policję. Miał czekać około godziny na podjęcie działań.

Dziecko znalazł znajomy ojca około godziny 13.00, pół kilometra od miejscowego komisariatu. 14-latka siedziała obok jednego z supermarketów w Andrychowie. Była w stanie hipotermii.

Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Lekarze nie zdołali ocalić jej życia. Zmarła dzień później.

Biegli jako wstępną przyczynę zgonu wskazali śmierć mózgową, która nastąpiła wskutek obrzęku mózgu spowodowanego masywnym krwawieniem śródmóżdżkowym.

Czego dotyczą zarzuty dla policjantów?

"Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydała postanowienia o przedstawieniu zarzutów z art.231§1 kk i 160§3 kk w zw. z art. 11§2 kk wobec trzech funkcjonariuszy Policji z Komisariatu Policji w Andrychowie oraz jednego funkcjonariusza Policji z Komisariatu Policji w Kętach" - przekazała Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka krakowskiej prokuratury. Jak ujawniła, dwaj mundurowi usłyszeli już zarzuty i zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych.

Artykuł 231 Kodeksu karnego dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Z kolei artykuł 160 Kodeksu karnego dotyczy narażenia człowieka na niebezpieczeństwo.




