Jest pierwsza kara dyscyplinarna dla policjanta w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Dziewczyna była 28 listopada bezskutecznie poszukiwana przez funkcjonariuszy. Znaleziono ją koło jednego z andrychowskich sklepów, nieopodal siedziby policji. Dzień później nastolatka zmarła.

Znicze w okolicach miejsca, gdzie odnaleziono 14-letnią Natalię z Andrychowa. Zdjęcie z 30 listopada 2023 roku. / Art Service / PAP

Ukarany został dyżurny z komisariatu policji w pobliskich Kętach - zdecydowano o naganie dla tego funkcjonariusza. Powodem jest "niewłaściwe podjęcie działań służbowych".

W toku natomiast są jeszcze postępowania dyscyplinarne wobec czterech policjantów z Andrychowa. Wobec nich także są wątpliwości, czy prawidłowo zareagowali na zgłoszenie ojca o zaginięciu córki, a także czy dopełnili procedur poszukując nastolatki.

Powstał specjalny zespół

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, komendant główny policji powołał zespół, który ma - jak wynika z dokumentu - "opracować i wdrożyć koncepcje podniesienia standardów obsługi zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia małoletnich".

Policja zwraca uwagę na fakt, że rocznie prowadzi poszukiwania 1700 osób w wieku poniżej 15. roku życia. Najczęściej powodem zaginięć są nieporozumienia rodzinne.

Co stało się w Andrychowie?

Informację o zaginięciu 14-latki z Andrychowa jako pierwszy podał lokalny portal wadowice24.pl. Doszło do tego we wtorek 28 listopada. Dziewczynka miała jechać do pobliskich Kęt. Rano ok. godz. 8 zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest.

Później ojciec próbował się jeszcze z nią skontaktować, ale 14-latka nie odbierała. Informacji o dziewczynie nie miała też szkoła, ani znajomi do których dzwonił jej ojciec. Rodzic zgłosił sprawę policji po godz. 10. Potem ruszyły poszukiwania dziewczyny.

To jednak nie funkcjonariusze, a kolega ojca dziewczynki znalazł 14-latkę. Natalia siedziała na tyłach sklepu Aldi przy ulicy Krakowskiej, a nie jak podawano wcześniej przed sklepem, gdzie byłaby widoczna dla przechodniów. Kolega ojca 14-latki szybko przeniósł nastolatkę do środka sklepu. Tam wezwano pogotowie. Dziewczynę przewieziono do szpitala w Krakowie.

Była w stanie bardzo głębokiej hipotermii, temperatura ciała wynosiła 22 stopnie - mówiła rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.

Następnego dnia 14-latka zmarła w lecznicy w krakowskim Prokocimiu. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że u 14-latki doszło do śmierci mózgowej, która była spowodowana masywnym krwotokiem i obrzękiem mózgu.

Śledztwo w sprawie śmierci mieszkanki Andrychowa prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie.