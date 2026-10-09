Sikorski mocno uderzył w Gibałę. Sąd wydał szybki wyrok

RMF24

Radosław Sikorski musi sprostować swoją wypowiedź, jakoby sąd stwierdził, że kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Wyrok wydał krakowski sąd okręgowy. Postanowienie jest nieprawomocne.

W niedzielę 11 października odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Rywalką Łukasza Gibały jest kandydatka KO Monika Piątkowska.

Komitet Gibały chce także przeprosin

Pozew dotyczył słów, które padły w sobotę, kiedy szef MSZ towarzyszył Monice Piątkowskiej podczas spotkania z mieszkańcami. Odnosząc się do wcześniejszej decyzji sądu, który nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie słów o radnych Koalicji Obywatelskiej, Sikorski powiedział, że mieszkańcy mają wybór między kimś „o kim sąd już stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem”.

Komitet Łukasza Gibały wniósł o sprostowanie tych słów, przeprosiny i zasądzenie 10 tys. zł na rzecz fundacji pożytku publicznego.

Sąd wydał wyrok w sprawie słów Sikorskiego

W piątek rano sąd ogłosił postanowienie w tej sprawie. Na jego mocy zakazał Sikorskiemu rozpowszechniania wypowiedzi sugerującej, że sąd stwierdził, że Gibała jest „kłamcą lub mitomanem”. Nakazał też opublikowanie sprostowania w portalach społecznościowych, które powinno być widoczne do godz. 21 w niedzielę, czyli do momentu zakończenia głosowania w II turze wyborów prezydenta Krakowa. Oddalił wniosek w części, w której komitet domagał się m.in. przeprosin i wpłaty pieniężnej.

W ustnym uzasadnieniu orzeczenia sędzia Zbigniew Zgud zaznaczył, że spór w tej sprawie w dużym stopniu koncentrował się na kwestii charakteru debaty publicznej i używanego w niej języka.

Co do tego, że jest to język ostry, że bywa językiem kontrowersyjnym, że czasem stosuje się różnego rodzaju zabiegi publicystyczne, które znane są mówcom, żeby zwrócić uwagę na to, co mówią, czy też wzmocnić siłę przekazu - co do tego trudno jest dyskutować. (…) Natomiast w żadnym wypadku nie upoważnia to uczestników tej debaty politycznej, nawet najbardziej zażartej, do tego, aby posługiwać się w niej faktami nieprawdziwymi – wskazał sędzia.

Trudny weekend w Krakowie. Rekordowy półmaraton i wybory tego samego dnia W niedzielę mieszkańców Krakowa czekają wyjątkowe utrudnienia. 12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski zbiega się z II turą przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Organizatorzy zapewniają, że dostęp do lokali wyborczych będzie możliwy mimo…

„Orzeczenie przesądza jedną kwestię”

Sędzia zaznaczył, że to postępowanie miało na celu ustalenie, czy jakikolwiek sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem – i wykazało, że takiego orzeczenia nie ma. Wskazał, że gdyby wicepremier wypowiadał ocenę na temat kandydata na prezydenta, nie miałoby to takiego znaczenia, jak to, że powołał się na orzeczenie sądu.

Ta sprawa nie przesądza kwestii oceny kandydata w wyborach prezydenckich, czy wolno się na jego temat wypowiadać w taki, czy inny sposób. Ona przesądza tylko jedną kwestię – że nie istnieje orzeczenie sądowe, a w każdym razie nie wykazano w tym postępowaniu, gdzie sąd stwierdziłby, że pan Łukasz Gibała jest mitomanem lub kłamcą – podkreślił w ustnym uzasadnieniu sędzia Zbigniew Zgud.

Pełnomocnik komitetu Łukasza Gibały radca prawny Rafał Zontek po ogłoszeniu postanowienia wyraził żal, że sąd nie orzekł przeproszenia kandydata na prezydenta, ale przyznał, że z satysfakcją przyjmuje decyzję o sprostowaniu przez wicepremiera wypowiedzi w mediach społecznościowych.

Natomiast pełnomocnik ministra adwokat Rafał Rozwadowski zaznaczył, że jego zdaniem zaskarżona wypowiedź była oceną, a nie stwierdzeniem faktu i w ogóle nie powinna podlegać rozstrzyganiu w trybie wyborczym. Jednocześnie przyznał, że cieszy się z ograniczenia roszczenia komitetu do publikacji sprostowania.

Sąd proponował rozwiązanie polubowne

Prawnik komitetu Łukasza Gibały przekonywał na rozprawie w czwartek, że słowa szefa MSZ wykraczały poza akceptowalny sposób prowadzenia debaty publicznej, a postanowienie sądu, do którego odwoływał się wicepremier, nie uprawniało do stwierdzenia, że Gibała jest „kłamcą lub mitomanem”.

Natomiast adwokat Rafał Rozwadowski wnosił o oddalenie wniosku, argumentując, że wypowiedź była oceną i interpretacją decyzji sądu o sprostowaniu słów przez Gibałę. Dodawał, że sformułowanie było przykładem manifestu politycznego i mieściło się w dopuszczalnym dyskursie debaty publicznej, której język jest kategoryczny, ostry i wyrazisty.

Sędzia pytał strony, czy byłyby skłonne rozwiązać spór w sposób polubowny, zamiast wydawania postanowienia sądowego. Przedstawiciel komitetu Gibały, Łukasz Szczepan, oznajmił jednak, że w sądzie stara się o orzeczenie sprostowania, aby odbiorcy, którzy usłyszeli skarżone słowa, dowiedzieli się, że były nieprawdziwe.

Było to piąte postępowanie w trybie wyborczym w trakcie kampanii towarzyszącej wyborom prezydenta Krakowa.

Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa

Druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę 11 października. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senator Koalicji Obywatelskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.