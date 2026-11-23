Projekt ustawy o ochronie części odbiorców gazu w 2027 r. trafił do prac w Sejmie. Jeśli ostatecznie zostanie zaakceptowany przez parlament, co to będzie oznaczało dla osób ogrzewających domy gazem? Czy ustawa zyska przychylność prezydenta?
Zapytamy także o ceny prądu. Czy rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą je zamrozić w 2027 roku? Co z cenami pelletu? Czy w tym przypadku rząd też myśli o jakimś wsparciu osób ogrzewających domy pelletem?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.
Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.