RMF24

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Tylko do końca roku obowiązuje pakiet CPN. Na podjęcie decyzji zostało niewiele czasu. Co zrobi rząd? Czy program zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach? Czy jest szansa, że gaz LPG zostanie nim objęty? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Miłosz Motyka, minister energii i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Projekt ustawy o ochronie części odbiorców gazu w 2027 r. trafił do prac w Sejmie. Jeśli ostatecznie zostanie zaakceptowany przez parlament, co to będzie oznaczało dla osób ogrzewających domy gazem? Czy ustawa zyska przychylność prezydenta?

Zapytamy także o ceny prądu. Czy rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą je zamrozić w 2027 roku? Co z cenami pelletu? Czy w tym przypadku rząd też myśli o jakimś wsparciu osób ogrzewających domy pelletem?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.