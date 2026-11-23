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Demokraci i republikanie skrytykowali decyzję Nvidii o przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego spółki - podaje agencja Reutera. Kongresmeni domagają się wyjaśnień dotyczących kontroli eksportu zaawansowanych chipów do Chin oraz kontaktów Huanga z kobietą oskarżaną o działalność szpiegowską na rzecz Pekinu. Na jaw wychodzą kolejne, zadziwiające fakty, dotyczące przywrócenia CEO technologicznego giganta. Sprawa budzi poważne wątpliwości w kontekście bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Demokratyczna senator Elizabeth Warren uznała decyzję zarządu Nvidii za „lekkomyślną”. Polityk, która od stycznia ma stanąć na czele senackiej komisji bankowej, oceniła, że firma nadal powinna odpowiedzieć Kongresowi na pytania dotyczące przestrzegania amerykańskich przepisów eksportowych.

Powrót Jensena Huanga zwiększa pilność uchwalenia ponadpartyjnych ustaw o kontroli eksportu oraz dopilnowania, by Nvidia nie lobbowała przeciwko tym przepisom, narażając bezpieczeństwo narodowe – oświadczyła Warren cytowana przez Reutersa.

Jensen Huang ma 3 grudnia zeznawać podczas publicznego przesłuchania przed senacką komisją bankową – poinformował jej przewodniczący Tim Scott.

Śledztwo Kongresu dotyczy między innymi zarzutów odnoszących się do relacji Huanga z kobietą oskarżaną o szpiegostwo na rzecz Chin. Politycy chcą również ustalić, kto podjął decyzję dotyczącą sprzedaży zaawansowanych układów komputerowych na chiński rynek.

Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer ocenił, że przywrócenie Huanga na stanowisko pokazuje potrzebę zaostrzenia ograniczeń dotyczących eksportu amerykańskich chipów do Chin.

Demokraci wykorzystają wszystkie dostępne uprawnienia, aby zbadać ewentualne nieprawidłowości po stronie administracji Donalda Trumpa, Jensena Huanga, innych przedstawicieli Nvidii i każdego, kto przedkłada zysk nad bezpieczeństwo narodowe – zapowiedział Schumer.

Trump: Naciskałem na zarząd

Prezydent Donald Trump powiedział w rozmowie z CNBC, że wywierał presję na zarząd Nvidii, aby przywrócił Huanga na stanowisko. Ocenił, że bez jego interwencji rada firmy prawdopodobnie nie zdecydowałaby się na taki krok.

Część polityków domaga się wyjaśnienia roli administracji w tej sprawie. Demokratyczny kongresmen Richard Neal zwrócił uwagę, że zarząd Nvidii uzasadniał decyzję „sygnałami płynącymi z wysokich szczebli władz Stanów Zjednoczonych”.

Republikański senator John Curtis pytał, którzy przedstawiciele rządu kontaktowali się z firmą, jakie przekazali informacje i dlaczego zarząd uznał, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Przypomniał, że jeszcze tydzień wcześniej rada spółki miała nie planować przywrócenia Huanga. Media podawały, że Nvidia rozpoczęła już poszukiwania nowego CEO.

Tymczasem na oficjalnym koncie prezydenta USA w Truth Social pojawił się taki oto post:

W przywrócenie Huanga miał być także osobiście zaangażowany wiceprezydent USA J.D. Vance.

Zamknięte przesłuchanie w Izbie Reprezentantów

Jensen Huang ma także 1 grudnia wziąć udział w zamkniętym briefingu przed trzema komisjami Izby Reprezentantów. Potwierdził to Jim Himes, czołowy demokrata w komisji ds. wywiadu.

Republikański kongresmen Don Bacon stwierdził, że Nvidia powinna była znaleźć nowego dyrektora generalnego. Jego zdaniem konieczne jest pełne wyjaśnienie okoliczności sprzedaży zaawansowanych chipów do Chin.

Kongres musi ustalić, kto zatwierdził sprzedaż zaawansowanych układów komputerowych Chinom - podkreślił Bacon.

Demokratyczna kongresmenka Debbie Dingell oceniła natomiast, że zarząd firmy podjął nieodpowiedzialną decyzję, zanim Kongres uzyskał wyjaśnienia w sprawie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa USA.

Co więcej - donosi Bloomberg - rada nadzorcza Nvidii podjęła decyzję o przywróceniu na stanowisko odwołanego prezesa Jensena Huanga bez konsultacji z najwyższym kierownictwem spółki, które poinformowano o tym dopiero w ostatniej chwili.

Sprawa może stać się kolejnym elementem sporu w Waszyngtonie o politykę technologiczną wobec Chin. Zaawansowane procesory i układy dla systemów sztucznej inteligencji są uznawane przez USA za technologie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i obronności.