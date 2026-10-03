Mocne słowa w Krakowie. Sikorski na pomoc Piątkowskiej przed drugą turą wyborów

RMF24

Jak macie do wyboru kogoś, o kim sąd już stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem, i kogoś, kto jest beneficjentem bardzo szczodrze finansowanej kampanii (…), to ja proponuję głosować na osobę sprawdzoną - mówił w Krakowie Radosław Sikorski. Szef MSZ wspierał Monikę Piątkowską, kandydatkę KO w przedterminowych wyborach prezydenckich. Jej rywalem w drugiej turze jest Łukasz Gibała.

Senator Monika Piątkowska wraz z wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim spotkali się w sobotę z dziennikarzami w Nowej Hucie, a potem wspólnie spacerowali i rozmawiali z mieszkańcami tej dzielnicy.

Piątkowska o „samotnym jeźdźcu”

Piątkowska, odnosząc się do swojego kontrkandydata Łukasza Gibały, oceniła, że „nie da się zarządzać prawie milionowym miastem, zarządzać drugim miastem w Polsce, będąc politycznym outsiderem, będąc samotnym jeźdźcem”.

Dzisiaj potrzebujemy szerokiej współpracy i w ramach Rady Miasta Krakowa, która jest niezagrożona po stronie Koalicji Obywatelskiej, ale również dobrej współpracy z polskim rządem, ministrami, premierami – podkreśliła kandydatka.

Według niej współpraca taka jest szczególnie ważna w obliczu obecnej niestabilnej sytuacji międzynarodowej.

Ważna jest dobra współpraca z rządem wszystkich włodarzy miast, ale szczególnie prezydentów dużych miast, które mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa, historii, tożsamości naszego kraju – zaznaczyła senator.

Jak przypomniała, kwestie bezpieczeństwa w różnych aspektach zajmują „niezwykle ważne miejsce” w jej programie wyborczym.

Piątkowska: Radni KO nigdzie się nie wybierają

Kandydatka, odnosząc się do wygranego w piątek procesu w trybie wyborczym z Łukaszem Gibałą, w którym sąd nakazał kandydatowi sprostowanie jego wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi KO, podkreśliła, że wszyscy krakowscy radni KO „jednogłośnie powiedzieli, że nigdzie się nie wybierają”.

Tu jest lojalna współpraca ze mną i w ramach Koalicji Obywatelskiej – dodała.

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Sikorski: To, że ktoś jest zamożny, to bardzo dobrze, ale...

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił podczas spotkania z Piątkowską, że stawka w wyborach w Krakowie jest bardzo duża, a jej konkurent przegrał sądową sprawę w trybie wyborczym, bo „minął się z prawdą”.

Odniósł się także do kontrowersji związanych z finansowaniem kampanii Gibały, mówiąc: „Ma miejsce wysyp możliwości finansowych, które wydają się ponad to, co prawo przewiduje, limity, które obowiązują czy to posłów, czy to senatorów, czy samorządowców”.

To, że ktoś jest zamożny, to bardzo dobrze, ale to nie oznacza, że pieniądze powinny decydować o wyniku wyborów. O wyniku wyborów powinni decydować mieszkańcy, a nie rodzinne pieniądze – podkreślił Sikorski.

Dlatego chciałbym rekomendować kandydaturę osoby, która zna Kraków od podszewki […]. Jak macie do wyboru kogoś, o kim sąd już stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem, i kogoś, kto jest beneficjentem bardzo szczodrze finansowanej kampanii (…), to ja proponuję głosować na osobę sprawdzoną, na osobę, która będzie zawsze działała w interesie Krakowa i jego mieszkańców, a nie w interesie finansjery – dodał szef MSZ.

Druga tura wyborów w Krakowie 11 października

11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski, przedsiębiorca Łukasz Gibała (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.