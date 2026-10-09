Trudny weekend w Krakowie. Rekordowy półmaraton i wybory tego samego dnia

RMF24

W niedzielę mieszkańców Krakowa czekają wyjątkowe utrudnienia. 12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski zbiega się z II turą przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Organizatorzy zapewniają, że dostęp do lokali wyborczych będzie możliwy mimo czasowych zamknięć ulic.

W najbliższą niedzielę, 12 października, w Krakowie odbędzie się 12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski. Tegoroczna edycja imprezy pokrywa się z II turą przedterminowych wyborów prezydenta miasta. W związku z wydarzeniem, od godziny 9:00, na trasie biegu wprowadzone zostaną czasowe zamknięcia ulic. Poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników i bezpiecznym przywróceniu ruchu.

Lokale wyborcze dostępne dla mieszkańców

Po analizie trasy półmaratonu i lokalizacji obwodowych komisji wyborczych, wskazano 33 miejsca, gdzie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dojeździe do lokali wyborczych. Organizatorzy podkreślają jednak, że pieszo będzie można dotrzeć do każdego z nich przez cały czas trwania biegu. Jedynie w momencie przebiegania zawodników przez dany odcinek, przejście może być na krótko wstrzymane.

Wybory w Krakowie: Oto dlaczego nie ma debaty przed II turą Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed II turą wyborów prezydenta Krakowa. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Krakowianie będą wybierać nowego włodarza między radnym miejskim…

Największe utrudnienia przewidywane są w godzinach od 10:00 do 13:40. W tym czasie dojazd do niektórych lokali wyborczych może być niemożliwy lub znacznie utrudniony.

Wśród nich znajdują się m.in.:

XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 (godz. ok. 10:09–11:35)

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. św. Marka 34 (godz. ok. 10:05–11:23)

I Liceum Ogólnokształcące, Plac Na Groblach 9 (godz. ok. 10:15–11:35)

Szkoła Podstawowa nr 38, ul. płk. Francesco Nullo 23 (godz. ok. 10:00–13:32)

Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5 (godz. ok. 10:00–13:40)

Urząd Miasta Krakowa, ul. Zabłocie 22 (godz. ok. 10:49–13:22)

Pełna lista komisji i godzin utrudnień dostępna jest na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Kraków ma już doświadczenie w organizowaniu dużych imprez sportowych w dniu wyborów. W 2019 roku półmaraton odbywał się równolegle z wyborami parlamentarnymi i – jak zapewniają organizatorzy – „odpowiednie przygotowanie pozwoliło zapewnić mieszkańcom dostęp do lokali wyborczych przy jednoczesnym sprawnym przebiegu zawodów”.

Rekordowe zainteresowanie półmaratonem

Tegoroczna edycja półmaratonu cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Limit 18 tysięcy pakietów startowych został wyczerpany już dwa miesiące temu. W ubiegłym roku wystartowało ponad 14 tysięcy osób, a w tym roku na trasie pojawią się przedstawiciele aż 65 państw.

To pokazuje, w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Kraków jest wspaniałym miejscem, aby zadebiutować w półmaratonie, ale także, aby tutaj wrócić. Mamy wspaniałą trasę i wspaniałych kibiców – podkreśla Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Trasa i dodatkowe atrakcje

Start półmaratonu zaplanowano na godzinę 10:00 na ul. Stanisława Lema. Trasa o długości 21,097 km poprowadzi uczestników wzdłuż Bulwarów Wiślanych, przez Podgórze, wokół Błoń i Rynku Głównego, a meta znajdzie się w Tauron Arenie. Równolegle odbędzie się bieg na 5 km pod hasłem „Czaniecka Piątka”, do którego zgłosiło się 2,5 tysiąca osób.

Cracovia Półmaraton Królewski zakończy kolejną edycję Królewskiej Triady Biegowej, na którą składają się także Cracovia Maraton i Bieg Trzech Kopców.