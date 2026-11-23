RMF24

Były szef Mosadu Dawid Barnea wezwał w poniedziałek do jak najszybszego rozpoczęcia kolejnej wojny z Iranem, gdy tylko pozwolą na to warunki. O zagrożeniu dla Izraela alarmuje też premier Benjamin Netanjahu, ale zupełnie inaczej sytuację państwa ocenia lider bloku opozycyjnego Gadi Ajzenkot, który próbuje stworzyć nowy rząd. „Nie widzę bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia” – stwierdził.

Obecnie nie widzę bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia (ze strony Iranu – przyp. RMF FM), które wymagałoby podjęcia działań przed utworzeniem nowego rządu – oświadczył Ajzenkot na posiedzeniu swojego ugrupowania w Knesecie, cytowany przez portal Ynet.

Podkreślił, że największym zagrożeniem jest 440 kg wzbogaconego uranu, który nie został dotąd zniszczony ani wywieziony z Iranu. Na tym powinniśmy się skoncentrować – zaznaczył.

Netanjahu alarmuje o zagrożeniu. Ma też naciskać na Trumpa

Wkrótce później Netanjahu ostrzegł, że Izrael stoi w obliczu „bezpośrednich, poważnych i groźnych” zagrożeń – podał Ynet. Każdy, kto je bagatelizuje lub lekceważy, robi to z powodów politycznych – ocenił.

Z kolei były szef Mosadu Dawid Barnea wezwał w poniedziałek do jak najszybszego rozpoczęcia kolejnej wojny z Iranem, gdy tylko pozwolą na to warunki – poinformował portal Times of Israel. Podczas konferencji w Jerozolimie ocenił, że porozumienie dyplomatyczne z irańskim reżimem nigdy nie przyniesie rezultatów, a celem powinno być obalenie władz w Teheranie.

Netanjahu ma też zabiegać o wznowienie działań wojskowych przeciwko Iranowi. Nadawca publiczny Kan podał w niedzielę, że premier naciska na prezydenta USA Donalda Trumpa, by jak najszybciej zaatakował Iran. Trump nie podjął jednak decyzji i ma być niechętny takiej operacji.

Konflikt może się rozlać

Tymczasem izraelski wywiad wojskowy ostrzegł, że atak na Iran może doprowadzić do rozszerzenia konfliktu na Liban, gdzie działa Hezbollah, a także Syrię i Strefę Gazy – podała stacja i24NEWS.

Spór o Iran toczy się w czasie politycznego impasu po wyborach parlamentarnych, które nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia. Blok byłego szefa sztabu armii Ajzenkota zdobył 53 mandaty, a Netanjahu 48, przez co żaden nie dysponuje większością w 120-osobowym Knesecie.

Misję utworzenia nowego rządu prezydent Icchak Hercog powierzył Ajzenkotowi.

Netanjahu ponowił w poniedziałek apel o utworzenie rządu jedności z udziałem partii ultraortodoksyjnych. Ajzenkot zadeklarował gotowość do rozmów, ale podkreślił, że nie ustąpi m.in. w kwestii służby wojskowej ultraortodoksów i powołania państwowej komisji śledczej do zbadania okoliczności ataku Hamasu z 7 października 2023 r.

Trwające negocjacje koalicyjne nie przyniosły dotąd przełomu.