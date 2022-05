Nie limity a ryczałt - Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w piątek, w trakcie konferencji prasowej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu, projekt zmian w finansowaniu opieki pediatrycznej w Polsce. Minister Adam Niedzielski przekazał szpitalowi czek na ponad 9 mln zł. Środki z funduszu covidowego trafią na zakup najpotrzebniejszego sprzętu medycznego.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski wręczył czek szpitalowi w Krakowie-Prokocimiu / Józef Polewka / RMF FM

W zakresie leczenia pediatrycznego w Polsce obowiązują limity.

Na czym polega reforma?

Każdy szpital podpisując umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia zobowiązuje się do, mówiąc kolokwialnie, wyrobienia tych limitów. Niestety mamy w Polsce do czynienia ze szpitalami powiatowymi które mają problem z wyrobieniem limitów. Jest za mało pacjentów w szpitalach powiatowych, ponieważ dzieci są przekierowywane do szpitali wysokospecjalistycznych, monoprofilowych - takich jak Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Stąd też na poziomie szpitali powiatowych niestety te normy nie to, że są wyrabiane, nie to że są przekraczane, ale tych norm nikt nie jest w stanie spełnić - powiedział w piątek w Krakowie rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

Jak dodaje, "z drugiej strony mamy szpitale wysokospecjalistyczne, w których limity są rokrocznie przekraczane i Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tym szpitalom za nadwykonania".

Cytat Plan reformy w tej chwili jest taki, żeby już w tym roku wprowadzić ryczałt na poziomie szpitali pediatrycznych powiatowych. Czyli wracamy do starego rozwiązania. Szpitale otrzymują na bieżąco środki w ramach ryczałtu. Nie muszą spełnić żadnych norm, osiągnąć żadnych limitów. Natomiast więcej środków przekazujemy na świadczenia, na dodatkową wycenę świadczeń w szpitalach wysokospecjalistycznych - takich jak ten uniwersytecki szpital dziecięcy - dodał rzecznik.

Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że "nie każdy szpital w Polsce, szpital powiatowy dziecięcy, musi być szpitalem działającym całodobowym - może być szpitalem ambulatoryjnym".

Jeżeli nie ma tam tylu pacjentów, może to być ambulatorium działające 12 godzin, a po tych 12 godzinach pacjent i tak, jeżeli jest potrzeba, trafi do innego szpitala. Chcemy dać możliwość szpitalom na przystosowanie się do tych warunków, jakie dyktują pacjenci, więc nikt nikogo nie pozbawi szpitala w żadnym powiecie. Szpitale będą. Natomiast mogą być wprowadzone ambulatoria, ale pieniędzy nikt z tego systemu nie zabierze. Szpitale będą mogły przeznaczyć te środki na inne świadczenia w zakresie np. leczenia dorosłych. Natomiast szpitale wysokospecjalistyczne uzyskają dodatkowe świadczenia z tytułu obsługi większej liczby pacjentów - wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Kiedy te zmiany wejdą w życie? "W tej chwili kończy prace zespół, którego przewodniczącym jest prezes Narodowego Funduszu Zdrowia" - informuje Andrusiewicz.

Myślę, że w okolicach wakacji ten plan już zostanie zmaterializowany, przedstawiony państwu w konkretach i wcielony w życie - dodaje rzecznik.

Minister Zdrowia o reformie psychiatrii dziecięcej

Minister zdrowia na konferencji prasowej w krakowskim Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym powiedział, że w tej chwili w Polsce jest prawie 350 tego typu centrów opieki środowiskowej.

NFZ cały czas monitoruje, gdzie jeszcze jest potencjał do tego, by kolejne centra powstawały - powiedział szef MZ.

Cytat Kontynuujemy reformę psychiatrii dziecięcej. Reforma polega przede wszystkim na zbudowaniu opieki środowiskowej, czyli przesunięciu tego ciężaru opieki psychicznej ze szpitali na poradnie, gdzie pracują psycholodzy i gdzie można bez konieczności odwiedzania szpitala zostać zaopiekowanym przez specjalistów - podkreślił.

Zauważył, że część pacjentów oczywiście będzie musiała trafić do szpitali.

Dlatego system, który proponujemy ma kilka poziomów - pierwszy to opieka środowiskowa, drugi to szpitalnictwo dzienne, gdzie pobyty dzieci wiążą się chociażby z koniecznością prowadzenia nauki, poziom trzeci to całodobowe pobyty szpitalne. W ten sposób tworzymy kompleksowe rozwiązanie, które jest w stanie zapewnić pomoc dzieciom - podkreślił minister zdrowia.

Jak poinformował Niedzielski, poprosił prezesa NFZ Filipa Nowaka o przygotowanie "pewnego planu reform", jeśli chodzi o finansowanie pediatrii w Polsce.

Ich założeniem jest to, że będziemy chcieli zdecydowanie wzmocnić finansowo tę wysokospecjalistyczną pediatrię, jednocześnie pediatrii na poziomie podstawowym gwarantując stałe finansowanie, w zasadzie tak, jak w poprzednim systemie ryczałtowym, żeby baza dla leczenia dzieci w Polsce była cały czas utrzymywana - przekazał minister.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski Józef Polewka / RMF FM

Adam Niedzielski przekazał ponad 9 mln zł dla szpitala w Krakowie-Prokocimiu

Potrzeby infrastrukturalne szpitala są ogromne. Z jednej strony sprzęt się zużywa, starzeje. Z drugiej strony - następuje ogromny rozwój medycy. My, będąc szpitalem III stopnia referencyjności, powinniśmy podążać za tymi wzorcami, rozwiązaniami najnowocześniejszymi - powiedział dyrektor Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Krakowie (USDK) Wojciech Cyrul.

Jak podkreślił, otrzymane środki - 9 177 000 zł - pozwolą zaspokoić najpilniejsze potrzeby lecznicy. Zakupiona zostanie aparatura m.in. na oddziały endokrynologii, kardiologii, oddział noworodków. Środki zostaną także przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnej karetki.

Zadłużenie USDK wynosi obecnie ok. 22 mln zł.

Zdaniem dyrektora szpitala piątkowa wizyta ministra zdrowia Adama Niedzielskiego jest dobrym sygnałem, że placówka może być spokojna o swoją przyszłość, a kryzysy z ostatniego roku mają szanse odejść w przeszłość. Cyrul podziękował za wsparcie także prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia Filipowi Nowakowi i m.in. poseł Małgorzacie Wassermann.