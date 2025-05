Mają od 7 do 24 lat, mieszkają w Wieliczce i okolicy, są dziećmi z niepełnosprawnościami i mają wspaniałych rodziców gotowych zrobić dla swoich pociech wszystko, nawet …teatr. W ten weekend Stowarzyszenie "Wielickie Dzieci z Niepełnosprawnością" obchodzi 10. rocznicę powstania Grupy Teatralnej „Rodzice dzieciom”.

Zajmujemy się taką inicjacją dzieci, żeby one miały jakąś taką formę wypoczynku, aktywności i treningu społecznościowego, żeby otwierali się na lepsze jutro i przyszłość, a nie tylko siedzieli w tej swojej bezradności - mówią w rozmowie RMF FM przedstawicielki Stowarzyszenia "Wielickie Dzieci z Niepełnosprawnością".

Większość tych dzieci chodziło do terapeutycznego przedszkola "Rozwijanka" w Wieliczce, które w 2018 roku otrzymało nowy sensoryczny plac zabaw zbudowany w ramach charytatywnego projektu "Lepsze Jutro z RMF FM".

Stowarzyszenie działa niecałe 2 lata. Do tej pory korzystało z ograniczonych środków pomocy, z tzw. małych grantów, bo przepisy dotyczące pozyskiwania środków na realizację zadania publicznego nie pozwalają sięgać po większe środku stowarzyszeniom działającym krócej niż 2 lata.

Mały grant jest w wysokości 10 tysięcy złotych, ma nastąpić nowelizacja, po której ma być to 30 tysięcy złotych jednorazowo. Można wziąć dwa takie granty w ciągu roku. Ale potrzeb jest dużo więcej.

Stowarzyszenie planuje kolonie i półkolonie dla 70 swoich podopiecznych, uruchomili zbiórkę na Pomagam.pl, zaś dodatkowo sprzedają bilety na spektakle swojego własnego teatru.

Dokładnie 10 lat temu rodzice dzieci z niepełnosprawnościami wpadli na pomysł założenia teatru. W repertuarze znalazły się głównie bajki dla dzieci. Teatr to była forma terapeutyczna, którą zainicjowała dyrektorka Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczc, do której uczęszczały dzieci z niepełnosprawnościami.

Funkcjonował kilka lat. Przez jakiś czas teatr zawiesił swoją działalność, ale rodzice zakładając Stowarzyszenie reaktywowali go na nowo i udało się. Pojawiły się pierwsze pieniądze, można było zainwestować w ten teatr, ludziom zaczęło się to podobać.

Pozyskują także środki własne, głównie ze sprzedaży biletów. Na spektakle zapraszają inne szkoły, przedszkola, a nawet Ośrodki Pomocy Społecznej. Poza tym udało im się pozyskać kilku sponsorów prywatnych. Oprócz radości dla małych i większych widzów, teatr spełnia jeszcze jedną ważną funkcję.

To jest taka swego rodzaju terapia dla nas rodziców i taka ucieczka od właśnie tych problemów. Mamy wspaniałą grupę, to są ludzie z ogromnym poczuciem humoru, z dystansem do siebie i jak przebywamy wśród nich, to zapominamy o całym świecie. Wiemy jak ciężko jest tym rodzicom funkcjonować w tym zwykłym świecie, a na tych próbach śmiejemy się i odreagowujemy - mówią mamy ze Stowarzyszenia, a jednocześnie aktorki amatorki.

W ten weekend Stowarzyszenie organizuje bal charytatywny z okazji jubileuszu 10-lecia Grupy Teatralnej Rodzice Dzieciom.

Chcemy docenić te osoby, które przez te dziesięć lat bezinteresownie poświęcały swój czas po to, żeby zapewnić uśmiech na twarzach naszych dzieciaków. Poza tym jest to też fajny czas na spotkanie rodziców tych dzieci z niepełnosprawnościami, bo dosyć rzadko widujemy się w szkole. Chcemy, żeby oni też troszeczkę mieli takiego czasu wytchnienia i oderwali się od tej codzienności, tej szarej rzeczywistości, tych problemów, które mają, żeby to po prostu był dla nich taki fajny czas na zabawę i zapomnienie o problemach - deklarują przedstawicielki Stowarzyszenia.

Po obchodach przyjdzie czas na zakasanie rękawów i organizację wypoczynku wakacyjnego dla swoich podopiecznych. Mają pomysł na zorganizowanie półkolonii i kolonii dla około 70 dzieci.

Liczą na wsparcie i nie poddają się. Jak spotyka się dobrą osobę, to dobro się "naradza". I jeżeli my damy odrobinę siebie, to ono wróci do nas z nawiązką - dodają. Na pytanie - czego im życzyć na kolejne 10 lat, bez wahania stwierdzają : Wytrwałości w tym, co robimy i ludzi, którzy nas napędzają taką dobrą energią.

Działania Stowarzyszenia "Wielickie Dzieci z Niepełnosprawnością" można wesprzeć na platformie Siepomaga.pl.

