Rekordowa siatka połączeń z Krakowa
Port Lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II już w 2025 roku obsłużył ponad 13,2 mln pasażerów, a w rozkładzie na 2027 rok znalazło się aż 140 połączeń do 106 portów lotniczych w 97 miastach i 37 krajach.
Na krakowskim lotnisku działa 25 przewoźników, z których największy udział w rynku ma Ryanair (51 proc.), a tuż za nim plasuje się Wizz Air (14 proc.).
Nowe kierunki i więcej rejsów
Rok 2027 przyniesie szereg nowości w siatce połączeń z Krakowa. Jazeera Airways wznowi bezpośrednie loty do Kuwejtu już od 21 maja, stopniowo zwiększając częstotliwość rejsów aż do codziennych lotów w szczycie sezonu letniego. Przewoźnik zaoferuje blisko 30 tysięcy miejsc.
Polskie Linie Lotnicze LOT znacząco rozszerzą połączenie krajowe na trasie Kraków – Gdańsk, oferując rejsy cztery razy w tygodniu nowoczesnymi Boeingami 737 MAX 8. Operowanie na tej trasie wzrośnie aż o 190 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Utrzymane zostanie także całoroczne, bezpośrednie połączenie transatlantyckie do Chicago.
Ryanair wprowadzi nowy kierunek – Tanger w Maroku, a rejsy na tej trasie ruszą już 29 marca 2027 roku. Tanger stanie się czwartym marokańskim miastem dostępnym bezpośrednio z Krakowa. Utrzymane zostaną także nowe trasy do Rabatu i Wenecji.
Podróżni mogą liczyć również na rozwój połączeń do Europy Południowej, Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym powrót lotów do Abu Zabi oraz rejsy do Marsa Alam w Egipcie. Szeroka oferta lotów przesiadkowych przez największe europejskie huby oraz linie z Zatoki Perskiej zapewni jeszcze większy wybór tras.
Nowoczesne udogodnienia na lotnisku w Balicach
W I kwartale 2027 roku Kraków Airport planuje uzyskać certyfikat ILS CAT II, co umożliwi lądowania przy ograniczonej widoczności do zaledwie 300 metrów i znacząco zmniejszy liczbę przekierowań samolotów do innych miast z powodu mgły. Dodatkowo pasażerowie skorzystają z nowych skanerów ciała i z większej liczby stanowisk kontroli paszportowej.
Eksperci zalecają wcześniejszą rezerwację biletów na egzotyczne i sezonowe kierunki, takie jak Kuwejt czy Maroko. Warto również pamiętać o weryfikacji wymogów paszportowych oraz limitów bagażowych poszczególnych linii lotniczych przed wylotem.
Przełomowe zmiany w prawach pasażerów
Od 23 października 2027 roku wejdą w życie nowe przepisy Unii Europejskiej, które zrewolucjonizują ochronę praw pasażerów. Najważniejszą zmianą będzie gwarancja pełnego zwrotu kosztów za odwołany lot przy rezerwacjach przez biura podróży lub platformy internetowe w ciągu 14 dni. Przewoźnik będzie miał 7 dni na zwrot środków pośrednikowi, a ten kolejne 7 dni na wypłatę klientowi. Nowe regulacje precyzują także zasady odszkodowań za opóźnienia powyżej 3 godzin – podróżni mogą liczyć na rekompensaty od 250 do 600 euro. Wprowadzone zostaną jednolite unijne formularze reklamacyjne, bezpłatny przejazd dla osoby towarzyszącej pasażerowi z niepełnosprawnością oraz wliczenie małego przedmiotu osobistego w cenę każdego biletu.