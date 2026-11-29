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Kolejny bardzo duży wzrost polskiej składki do dyskutowanego obecnie przyszłego budżetu UE na lata 2028–2034. Tym razem chodzi o tak zwany „podatek od plastiku”, czyli opłatę za niezrecyklingowane odpady opakowań plastikowych. Szef Rady Europejskiej António Costa zaproponował podniesienie obecnej stawki z 80 centów do 1 euro i 25 centów za kilogram. To oznacza wzrost polskiej składki z tego tytułu o ponad 56 procent, czyli o ponad połowę. Trudno będzie zablokować „podatek od plastiku”, bo on już istnieje. Pytanie brzmi raczej, czy polskie władze utrzymają ulgę w tej daninie dla mniej zamożnych krajów, którą wynegocjował poprzedni rząd.

Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon ujawniła już na podstawie rozmów z branżami wysokość polskiej daniny w nowej unijnej siedmiolatce z tytułu części akcyzy od wyrobów tytoniowych i niezebranych elektrośmieci.

Ustalenia RMF FM: Ponad 8 mld euro za elektrośmieci. Kolejna gigantyczna danina Polski do unijnej kasy Ponad 8 mld euro, czyli około 37 mld zł – tyle może wynieść polska składka do unijnego budżetu z tytułu niezebranych elektroodpadów w latach 2028–2034. To wyliczenia polskiej branży AGD udostępnione dziennikarce RMF FM. Chodzi o nową daninę, którą w…

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska tym roku Polska zapłaci za „podatek od plastiku” około 277 milionów euro. Po podwyżce zaproponowanej przez António Costę składka wzrosłaby do ponad 433 milionów euro rocznie. To o 156 milionów euro więcej, czyli blisko 700 milionów złotych – wylicza dla RMF FM Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor Plastics Europe Polska.

Jeżeli roczna składka utrzymałaby się na tym poziomie (teoretycznie, bo co roku masa nierecyklingowanego plastiku jest nieco inna) przez całe siedem lat, Polska musiałaby wpłacić do unijnego budżetu ponad 3 miliardy euro, czyli około 13,5 miliarda złotych.

Chodzi o unijną opłatę za odpady z plastikowych opakowań, które nie zostały poddane recyklingowi. Nie jest to opłata płacona bezpośrednio przez producentów czy konsumentów. To wpłata państwa członkowskiego do budżetu Unii, obliczana na podstawie ilości niezrecyklingowanych odpadów opakowań z tworzyw sztucznych.

Obecnie stawka wynosi 80 centów za kilogram. Komisja Europejska zaproponowała jej podniesienie do 1 euro, a w ostatniej propozycji dotyczącej nowego budżetu na lata 2028–2034 stawka ma wzrosnąć do 1,25 euro. Ma być również co roku dostosowywana do inflacji.

Co z ulgą dla Polski?

Polska korzysta obecnie z ryczałtowego obniżenia tej składki. Ulga, przyznana podczas negocjacji poprzedniego, siedmioletniego budżetu Unii, obejmuje 17 państw, których dochód narodowy brutto na mieszkańca był niższy od średniej unijnej. W przypadku Polski ulga ta wynosi około 117 milionów euro rocznie.

W projekcie budżetowym przedstawionym przez António Costę nie przesądzono jednak, czy ryczałt zostanie utrzymany. Zapisano dwa warianty: jego likwidację albo pozostawienie.

Nieoficjalnie polskie władze przyznają, że propozycja Costy jest niekorzystna. W negocjacjach będą więc prawdopodobnie zabiegać przynajmniej o przedłużenie obecnej ulgi.

To konsument zapłaci za droższy produkt w opakowaniu

Polska jest jednym z ważniejszych europejskich producentów opakowań z tworzyw sztucznych i pozostaje ich eksporterem netto. W ostatnich kilkunastu latach sektor dużo inwestował w nowoczesne zakłady i technologie. Teraz – jak ostrzega Plastics Europe Polska – kolejne obciążenia mogą osłabić jego konkurencyjność.

Kozera-Szałkowska podkreśla w rozmowie z RMF FM, że sama podwyżka opłaty nie spowoduje automatycznie większego recyklingu. Do tego potrzebne są inwestycje, odpowiednia infrastruktura i rozwiązania, które rzeczywiście zwiększą odzyskiwanie tworzyw. A przemysł już teraz zmaga się z wysokimi kosztami energii i konkurencją ze strony producentów spoza Unii, między innymi z Chin.

Branża obawia się również, że państwa będą próbowały rekompensować sobie większe wpłaty do unijnego budżetu dodatkowymi obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców. W efekcie wyższe koszty produkcji mogą być przenoszone na konsumentów poprzez wyższe ceny produktów sprzedawanych w opakowaniach.

Wątpliwości dotyczące danych o recyklingu

Przedstawicielka Plastics Europe Polska zwraca uwagę na problem spójności i weryfikowalności danych odpadowych. Według danych Eurostatu poziom recyklingu odpadów opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce wynosi około 56 procent, co oznacza, że Polska zapłaciłaby przy nowej stawce około 652 milionów euro.

Tymczasem w analizach od lat przygotowywanych przez branżę dla danych za rok 2024 pojawia się wynik na poziomie około 30 procent. To pokazuje, jak wiele zależy od przyjętej metodologii i sposobu liczenia recyklingu odpadów opakowaniowych.

Unijna opłata od niezrecyklingowanych opakowań z tworzyw sztucznych została wprowadzona w 2021 roku. Polska wynegocjowała w trakcie tamtych rokowań budżetowych specjalną ulgę w wysokości 117 milionów euro rocznie.