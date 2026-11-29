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Zakończyła się przebudowa w centrum Karpacza na Dolnym Śląsku. Już 5 grudnia odnowiony deptak przy ul. Konstytucji 3 Maja oficjalnie przywita pierwszych spacerowiczów. Otwarciu towarzyszyć będzie rozświetlenie świątecznych iluminacji.

Deptak przy ul. Konstytucji 3 Maja od lat uznawany jest za turystyczne centrum Karpacza. Mieści się tam najwięcej kawiarni, restauracji, cukierni, sklepików z pamiątkami oraz punktów usługowych. Po zakończonej przebudowie deptak ma stać się nową wizytówką Karpacza i jednym z jego największych magnesów turystycznych.

Prace modernizacyjne objęły wymianę nawierzchni, nowe nasadzenia zieleni, montaż nowoczesnego oświetlenia oraz elementów małej architektury. Zadbano także o wygodne ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz czytelne tablice informacyjne.

Świąteczny blask na wielkie otwarcie

Uroczyste otwarcie deptaka zaplanowano na 5 grudnia. Wydarzenie to będzie wyjątkowe nie tylko ze względu na oddanie do użytku nowej przestrzeni, ale również uruchomienie świątecznych dekoracji.

Iluminacje świetlne mają podkreślić niepowtarzalny, zimowy klimat Karpacza i uczynić deptak miejscem szczególnie atrakcyjnym w okresie świąteczno-noworocznym. Władze miasta zapowiadają, że centralna część Karpacza rozbłyśnie setkami światełek, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i gości.

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Bezpiecznie dla pieszych, z zasadami dla kierowców

Nowy deptak ma być przede wszystkim przestrzenią przyjazną pieszym. Jednak samorząd nie zdecydował się na całkowite wyeliminowanie ruchu samochodowego. Wjazd na deptak będzie możliwy tylko w wyznaczonych godzinach – codziennie od 4:30 do 10:00 rano. W tym czasie z ulicy będą mogły korzystać pojazdy dostawcze, auta dowożące dzieci do szkoły oraz mieszkańcy dojeżdżający do swoich posesji. Po godzinie 10:00 automatyczne słupki uniemożliwią wjazd, a dostęp zachowają jedynie pojazdy uprawnione, których numery rejestracyjne będą identyfikowane przez system kamer monitoringu.

Karkonoski kurort gotowy na zimowy sezon

Karpacz to jeden z najpopularniejszych ośrodków turystycznych południowo-zachodniej Polski. Miasto, liczące blisko 5 tysięcy stałych mieszkańców, oferuje aż 13 tysięcy miejsc noclegowych i przyciąga turystów przez cały rok.

Największym symbolem Karpacza jest majestatyczna Śnieżka, najwyższy szczyt Śląska i Czech. Zimą miasto przyciąga przede wszystkim miłośników narciarstwa.