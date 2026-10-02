Rewolucja na lotnisku w Krakowie. Koniec opóźnień przez mgłę?

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Na lotnisku Kraków Airport działa już nowoczesny system wspomagający lądowanie samolotów w trudnych warunkach pogodowych. To rozwiązanie ma znacząco ograniczyć utrudnienia spowodowane przez mgłę i poprawić płynność ruchu lotniczego, zwłaszcza w sezonie zimowym.

Nowoczesny system ILS już działa

W czwartek na krakowskim lotnisku uruchomiono nowy system precyzyjnego podejścia i lądowania ILS/DME „KRW”. Na razie pracuje on w kategorii I, co pozwala na bezpieczne lądowania i starty przy ograniczonej widzialności, znacznie lepiej niż przy dotychczasowych rozwiązaniach.

Jak zapowiadają przedstawiciele lotniska, w pierwszym kwartale 2027 roku planowane jest przejście na wyższą kategorię II, umożliwiającą operacje w jeszcze trudniejszych warunkach.

Testy zakończone sukcesem

System został uruchomiony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Jego gotowość potwierdzono serią testów, oblotów oraz pozytywnym wynikiem kontroli wdrożeniowej przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Rzecznik prasowy PAŻP, Marcin Hadaj, podkreślił, że nowy system spełnia już wymagania techniczne kategorii II, a infrastruktura lotniskowa została odpowiednio dostosowana.

Kategoria II już w 2027 roku

Przejście na wyższą kategorię będzie możliwe po uzyskaniu przez Kraków Airport odpowiedniej certyfikacji. „Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych i operacyjnych oraz pomyślnym przejściu procesu certyfikacyjnego urządzenia, wdrożenie do pracy w kategorii II planowane jest na I kwartał 2027 r.” – informują przedstawiciele lotniska.

Zmiana ta jest możliwa dzięki nowym przepisom Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dotyczącym oświetlenia nawigacyjnego.

Większa odporność na trudne warunki pogodowe

Wprowadzenie kategorii II ILS pozwoli na lądowania w warunkach widzialności na drodze startowej wynoszącej 300 metrów oraz przy podstawie chmur na wysokości co najmniej 30 metrów.

Starty będą możliwe przy widzialności 300 metrów. Prezes Kraków Airport, Łukasz Strutyński, podkreśla, że „tylko w bardzo nielicznych przedziałach czasu warunki na krakowskim lotnisku są poniżej progów wymaganych dla ILS II kategorii, co w praktyce pozwoliłoby utrzymać płynne funkcjonowanie lotniska także w najtrudniejszym dla Kraków Airport sezonie zimowym”.

Kraków Airport to drugie pod względem liczby obsługiwanych pasażerów lotnisko w Polsce i największy port regionalny.

W 2025 roku z usług lotniska skorzystało ponad 13,2 mln osób, a w tym roku prognozowana liczba pasażerów ma sięgnąć 15 mln. W letnim rozkładzie lotnisko oferuje 173 połączenia do 39 krajów, obsługiwane jest przez 30 linii lotniczych.