RMF24

Dzisiaj w Kościele katolickim rozpoczyna się adwent – okres radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. W tym czasie w kościołach przed świtem odprawiane są msze św. roratnie poświęcone Matce Bożej. Wierni przychodzą do kościołów pogrążonych w ciemności, przynosząc ze sobą zapalone lampiony. Podstawowym kolorem szat liturgicznych w adwencie jest fioletowy, który symbolizuje oczekiwanie, skupienie i pokutę. Charakterystyczne dla adwentu są także kalendarze adwentowe z 24 okienkami, w których ukryte są smakołyki na każdy dzień, oraz wieńce z czterema świecami. Co one oznaczają?

Kościół wchodzi w wyjątkowy czas adwentu

Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego „adventus”, oznaczającego przyjście lub przybycie. W starożytności słowo to nawiązywało do oczekiwania sług na powrót pana z długiej podróży. Słudzy nie wiedzieli dokładnie, kiedy ich pan wróci, dlatego musieli pozostawać w stałej gotowości przez cały czas jego nieobecności. Kościół w tym okresie wzywa wiernych do pozostawania w czujnej gotowości na przyjście Chrystusa.

Adwent rozpoczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy w Kościele rok liturgiczny, i podzielony jest na dwa odrębne okresy. Od pierwszej niedzieli adwentu do 16 grudnia Kościół zachęca wiernych do skupienia się na czekaniu na powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów. Okres od 17 do 24 grudnia jest czasem bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Dawniej adwent miał charakter pokutny i wiązał się z praktykami postnymi. Obecnie Kościół akcentuje znaczenie radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Jednocześnie Kościół zachęca do praktykowania pewnych form ascezy, które mogą pomóc w owocnym przeżyciu tego czasu.

W Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Co to oznacza? Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu w Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny – wyjątkowy czas odnowy wiary, duchowego czuwania i ponownego przeżywania tajemnic zbawienia. Choć kalendarz świecki wyznacza początek nowego roku na 1 stycznia, dla…

Wśród najczęściej proponowanych praktyk pojawia się m.in. ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych po to, by uzyskać wyciszenie i zyskać więcej czasu na modlitwę. Inną praktyką, do której Kościół zaprasza wiernych, jest udział w rekolekcjach adwentowych lub dniach skupienia organizowanych w parafiach.

Msze roratnie rozpoczynają się przed wschodem słońca

Przez cały okres adwentu, poza niedzielami i uroczystościami, codziennie wczesnym rankiem odprawiane są roraty – msze św. poświęcone Matce Bożej, którą symbolizuje podczas liturgii biała świeca przewiązana białą bądź niebieską wstęgą.

Wierni przychodzą do kościołów w ciemności, niosąc zapalone lampiony. Ciemność panująca w kościele symbolizuje mrok grzechu panujący na ziemi przed narodzeniem Jezusa. Wschodzące w czasie mszy słońce jest symbolem Chrystusa, który pokonuje grzech.

Fot. Andrew Matthews / PAP

Kalendarze adwentowe, wieńce i cztery świece

Znakiem charakterystycznym adwentu są także kalendarze adwentowe z 24 okienkami, w których ukryte są smakołyki na każdy dzień.

Kolejnym symbolem tego okresu liturgicznego są wieńce adwentowe, które umieszczane są przed ołtarzem w kościołach. Nieodłącznym elementem wieńca są cztery świece, które zapalane są kolejno w każdą z niedziel adwentu. Każda z nich ma specjalne znaczenie:

pierwsza symbolizuje nadzieję ,

, druga – pokój ,

, trzecia – radość ,

, czwarta – miłość.

Świece adwentowe / Shutterstock

Pierwsze wzmianki o przygotowaniach chrześcijan do obchodów świąt Narodzenia Pańskiego pochodzą z 380 r. z Hiszpanii. Zgodnie z postanowieniami synodu w Saragossie wierni zachęcani byli do gorliwego gromadzenia się na modlitwie w kościołach od 17 grudnia do 6 stycznia, kiedy przypadała uroczystość Epifanii, gdy świętowano jednocześnie cztery wydarzenia – narodzenie Jezusa, pokłon mędrców, chrzest Chrystusa w Jordanie i pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, które obecnie rozłożone są w czasie.