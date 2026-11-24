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Popularny przewoźnik lotniczy Ryanair wprowadza istotną zmianę dla pasażerów, którzy nie wykupili wcześniej przypisanego miejsca w samolocie. Od teraz informację o swoim miejscu poznają dopiero na trzy godziny przed odlotem. Sprawdzamy, co to oznacza w praktyce i dlaczego linia zdecydowała się na taki krok.

Ryanair, największa linia lotnicza w Europie pod względem liczby przewożonych pasażerów, zdecydowała się na zmianę w sposobie zarządzania miejscami dla osób, które nie zapłaciły za ich wcześniejszą rezerwację. Dotychczas pasażerowie poznawali swoje miejsce już podczas odprawy online, nawet na 24 godziny przed wylotem. Od końca października, wraz z wejściem w życie zimowego rozkładu lotów, czas ten został skrócony do zaledwie trzech godzin przed startem samolotu.

Jak wybrać miejsce w samolocie? Jedno z tych miejsc może okazać się najgorsze Podróż samolotem jest dla wielu osób początkiem wymarzonego odpoczynku. Komfort lotu zależy jednak nie tylko od długości trasy czy przewoźnika, ale również od wybranego fotela. Niektóre miejsca na pokładzie mogą oznaczać więcej hałasu, ograniczoną…

Powód zmian: więcej czasu na wybór

W oficjalnym komunikacie Ryanair tłumaczy, że zmiana ma na celu ułatwienie pasażerom, którzy chcą wybrać konkretne miejsce, dokonania takiej rezerwacji. „Tego lata otrzymaliśmy wiele skarg dotyczących tego, że pasażerowie nie mogli zarezerwować preferowanego miejsca w dniu podróży, ponieważ zostało ono już losowo przydzielone jako wolne miejsce na 24 godziny przed odlotem” – czytamy w oświadczeniu przewoźnika.

Nowe zasady mają więc dać większą elastyczność osobom, które są gotowe zapłacić za komfort wybranego miejsca, a jednocześnie nie wpłyną znacząco na tych, którym nie zależy na konkretnym miejscu w samolocie.

Co to oznacza dla pasażerów?

Pasażerowie, którzy zdecydują się na bezpłatne, losowe miejsce, poznają je dopiero na trzy godziny przed odlotem. Jak podkreśla Ryanair, „pasażerowie, którzy wybiorą losowe miejsce za darmo, najwyraźniej nie przejmują się tym, gdzie usiądą”.

Ich cyfrowa karta pokładowa zostanie automatycznie zaktualizowana tuż przed podróżą, co – zdaniem linii – nie powinno stanowić problemu, bo dzieje się to jeszcze przed przybyciem na lotnisko lub do bramki wejściowej.

Ryanair nie zwalnia tempa

Zmiana zasad przydzielania miejsc to nie jedyna nowość u irlandzkiego przewoźnika. Ryanair wciąż notuje wzrost liczby pasażerów – w bieżącym roku fiskalnym linia spodziewa się przewieźć aż 214 milionów osób, co oznacza wzrost o 3 proc. względem poprzedniego roku.