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Podróżni korzystający z usług linii lotniczych mogą szykować się na duże zmiany. Unia Europejska zatwierdziła nowe przepisy, które mają wzmocnić prawa pasażerów, uprościć zwroty kosztów i zwiększyć ochronę podróżnych. Nowe regulacje wejdą w życie 23 października 2027 roku.

To będzie prawdziwy przełom dla wszystkich, którzy podróżują samolotami. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ułatwić życie pasażerom linii lotniczych. Zmiany obejmą m.in. uproszczone procedury zwrotu pieniędzy za bilety, wyższe rekompensaty za opóźnienia oraz lepszą ochronę w przypadku problemów z podróżą.

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Zwroty za bilety szybciej i prościej

Jedną z najważniejszych nowości są precyzyjne zasady zwrotu pieniędzy za bilety lotnicze zakupione przez pośredników, takich jak biura podróży czy internetowe platformy rezerwacyjne. W przypadku odwołania lotu pasażer otrzyma pełen zwrot kosztów – łącznie z opłatami pobranymi przez pośrednika – w ciągu 14 dni.

Przewoźnik będzie miał na przekazanie pieniędzy pośrednikowi siedem dni, a pośrednik kolejne siedem na rozliczenie się z klientem. Co więcej, już podczas rezerwacji pasażerowie będą informowani o zasadach zwrotu kosztów.

Wyższe rekompensaty za opóźnienia

Nowe regulacje przewidują także wyższe odszkodowania dla pasażerów w przypadku opóźnienia lotu o trzy godziny lub więcej. Wysokość rekompensaty będzie zależna od długości trasy i wyniesie od 250 do nawet 600 euro. To spora zmiana, która ma zmotywować przewoźników do większej dbałości o punktualność.

Ułatwienia w składaniu wniosków i większa ochrona

Kolejną nowością będą wspólne formularze do składania wniosków o zwrot pieniędzy i odszkodowania. Dokumenty te będą dostępne na stronie Komisji Europejskiej we wszystkich językach UE i obejmą różne rodzaje transportu. Przewoźnicy będą mogli korzystać z własnych formularzy, pod warunkiem, że będą one równoważne z unijnymi.

Nowe przepisy przewidują także bezpłatny przejazd dla osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna do zapewnienia podróżnemu odpowiedniej pomocy. To rozwiązanie już funkcjonuje w innych gałęziach transportu, a teraz obejmie także lotnictwo.

Silniejsze uprawnienia dla organów nadzoru

Wzmocnione zostaną również kompetencje krajowych organów nadzorujących przestrzeganie praw pasażerów. Będą one mogły samodzielnie inicjować kontrole, audyty i rozmowy z przewoźnikami, bez konieczności oczekiwania na skargi podróżnych.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe przepisy muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ich stosowanie zaplanowano na 23 października 2027 roku. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy cenią sobie komfort i bezpieczeństwo podczas podróży.