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Piwniczna-Zdrój, znana dotąd głównie miłośnikom górskich uzdrowisk, została uznana za najbardziej odporne klimatycznie miasto na kontynencie. W prestiżowym rankingu COOLCITY Index 2026 zdeklasowała ponad 11 tysięcy europejskich miejscowości. Co sprawia, że właśnie tu życie i leczenie nabierają zupełnie nowego wymiaru?

Piwniczna-Zdrój, położona w dolinie Popradu, od lat przyciąga kuracjuszy swoim spokojem i naturalnym pięknem. Teraz jednak to niewielkie miasto stało się symbolem klimatycznej odporności. Eksperci podkreślają, że klucz do sukcesu tkwi w harmonijnym połączeniu natury i rozważnej urbanizacji.

2 tysiące metrów kwadratowych zieleni przypada tu na jednego mieszkańca – to wynik, o którym mogą tylko pomarzyć największe europejskie metropolie. Miasto zachowało swój naturalny charakter, a zabudowa zajmuje zaledwie 8 procent powierzchni. Dzięki temu nawet podczas rekordowych upałów czy zimowych fal smogu, Piwniczna-Zdrój pozostaje oazą świeżości i komfortu.

Uzdrowiskowa tradycja i nowoczesność – dla kogo jest Piwniczna-Zdrój?

Wyjątkowy mikroklimat, doceniany przez specjalistów od zmian klimatu, od lat wykorzystywany jest w lecznictwie uzdrowiskowym. Piwniczna-Zdrój to typowe uzdrowisko górskie, które oferuje wsparcie zdrowotne przede wszystkim osobom z chorobami układu oddechowego, przewodu pokarmowego oraz narządu ruchu.

Pobyt w Piwnicznej-Zdroju polecany jest szczególnie:

osobom cierpiącym na przewlekłe zapalenia dróg oddechowych, astmę i alergie,

pacjentom z chorobami żołądka i jelit, w tym chorobą wrzodową,

osobom z dolegliwościami kręgosłupa i stawów,

pacjentom w trakcie rehabilitacji po urazach,

osobom narażonym na stres i przemęczenie, szukającym regeneracji w spokojnym otoczeniu.

Kameralny charakter uzdrowiska i mniejszy ruch turystyczny niż w popularnych kurortach sprawiają, że każdy znajdzie tu przestrzeń do odpoczynku i skutecznej rekonwalescencji.

Naturalne bogactwa – lecznicze wody i czyste powietrze

Podstawą leczenia w Piwnicznej-Zdroju są naturalne zasoby, z których najważniejsze to słynne wody mineralne, tzw. szczawy. Ich unikalny skład – wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowy – sprawia, że działają wielokierunkowo:

łagodzą stany zapalne układu pokarmowego i neutralizują nadmiar kwasu żołądkowego,

wspierają leczenie chorób trzustki i cukrzycy,

pomagają uzupełniać niedobory magnezu i wapnia,

wykazują działanie przeciwzapalne.

Nie bez znaczenia jest także położenie uzdrowiska. Otoczenie lasów Beskidu Sądeckiego, duża wilgotność powietrza i brak zanieczyszczeń tworzą idealne warunki do klimatoterapii oraz regeneracji organizmu.

Szeroka oferta zabiegów

Piwniczna-Zdrój oferuje szeroki wachlarz zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. Wśród najważniejszych znajdują się:

balneoterapia z wykorzystaniem wód mineralnych – kąpiele kwasowęglowe, inhalacje,

zabiegi borowinowe – okłady i kąpiele,

inhalacje i kuracja pitna wód leczniczych,

hydroterapia, natryski i masaże wodne,

kinezyterapia i gimnastyka lecznicza,

fizykoterapia – elektrolecznictwo, ultradźwięki, magnetoterapia,

krioterapia i światłolecznictwo.

Uzupełnieniem są zabiegi relaksacyjne – masaże, kąpiele mineralne oraz pobyty w strefach wellness, które wspierają regenerację i pomagają w walce ze stresem.