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Nie żyje Mike Love, wokalista i współzałożyciel legendarnej grupy The Beach Boys. Amerykański piosenkarz i autor tekstów zmarł w sobotni wieczór, 28 listopada 2026 roku, w wieku 85 lat, w swoim domu w Malibu w Kalifornii w otoczeniu rodziny.

Mike Love nie żyje

Jak podaje BBC, rzeczniczka prasowa, która poinformowała o śmierci artysty, napisała w oświadczeniu: „Mike Love był amerykańską ikoną kultury. Zostanie zapamiętany dzięki swojemu wyjątkowemu talentowi oraz temu, że stanowił inspirację dla pokoleń muzyków”.

Love założył zespół The Beach Boys w 1961 roku w Kalifornii wraz ze swoimi kuzynami – w tym Brianem Wilsonem – oraz z przyjacielem. Jego głos można usłyszeć w wielu klasycznych przebojach grupy, które również współtworzył, takich jak „California Girls”, „Good Vibrations” oraz „I Get Around”.

The Beach Boys byli jednym z najważniejszych amerykańskich zespołów. Sprzedali oni na całym świecie ponad 100 milionów płyt.