W starożytnej części Aleksandrii w Egipcie archeolodzy natrafili na niezwykłe znalezisko: rozległy kompleks grobowy. Odkrycie to wzbudziło ogromne zainteresowanie ekspertów. Nie wykluczają oni, że może to być miejsce pochówku jednego z najsłynniejszych władców świata antycznego – Aleksandra Wielkiego.
Badane przez archeologów ruiny to potężne kamienne struktury otoczone murami oraz tunel biegnący pod budynkiem w kierunku północnym. Lokalizacja znaleziska – w obrębie królewskiej dzielnicy Brucheion – nie jest przypadkowa. To właśnie w tym rejonie według historycznych źródeł miały znajdować się grobowce najważniejszych władców Egiptu hellenistycznego.
Odkryte pozostałości zostaną porównane z mapą topograficzną starożytnej Aleksandrii, by ustalić zasięg fundamentów.
Relacje Strabona i Zenobiusza kluczem do zagadki
W swoim raporcie zespół pod przewodnictwem dr. Aymana Ashmawiego przywołuje relacje starożytnych historyków, m.in. greckiego geografa Strabona, który opisał istnienie królewskiego cmentarza w Aleksandrii.
Według Zenobiusza, greckiego pisarza z II wieku, to właśnie Ptolemeusz IV Filopator miał wznieść monumentalny grobowiec, w którym spoczęli zarówno jego przodkowie, jak i Aleksander Wielki.
Śmierć w Babilonie i wielka zagadka historii
Aleksander Wielki, który żył w latach 356 p.n.e. – 323 p.n.e., zasłynął z tego, że już jako młody człowiek ustanowił rozległe imperium macedońskie na obszarach Europy, Azji i Afryki.
Pokonał Imperium Perskie - ówczesną dominującą potęgę starożytnego świata - zanim zmarł w Babilonie w 323 roku p.n.e. w wieku 32 lat w tajemniczych okolicznościach, mimo że nigdy nie przegrał bitwy.
Jego ciało zostało później przewiezione do Aleksandrii, gdzie jego grobowiec stał się obiektem podziwu i pielgrzymek w starożytności. Jednak jego dokładna lokalizacja pozostaje nieznana.