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Miejsce spoczynku Aleksandra Wielkiego od wieków pozostaje jedną z największych zagadek historii. Najnowsze wykopaliska w dawnej królewskiej dzielnicy Aleksandrii w Egipcie przyniosły jednak przełom – badacze odkryli monumentalne mury i tajemniczy tunel, które idealnie wpisują się w starożytne opisy królewskiej nekropolii.

W starożytnej części Aleksandrii w Egipcie archeolodzy natrafili na niezwykłe znalezisko: rozległy kompleks grobowy. Odkrycie to wzbudziło ogromne zainteresowanie ekspertów. Nie wykluczają oni, że może to być miejsce pochówku jednego z najsłynniejszych władców świata antycznego – Aleksandra Wielkiego.

Badane przez archeologów ruiny to potężne kamienne struktury otoczone murami oraz tunel biegnący pod budynkiem w kierunku północnym. Lokalizacja znaleziska – w obrębie królewskiej dzielnicy Brucheion – nie jest przypadkowa. To właśnie w tym rejonie według historycznych źródeł miały znajdować się grobowce najważniejszych władców Egiptu hellenistycznego.

Odkryte pozostałości zostaną porównane z mapą topograficzną starożytnej Aleksandrii, by ustalić zasięg fundamentów.

Otworzyli sarkofag po 2 tysiącach lat. To, co znaleźli w środku, przeszło najśmielsze oczekiwania Włoscy archeolodzy dokonali przełomowego odkrycia w Grobowcu Cerbera na obrzeżach Neapolu. Po otwarciu liczącego dwa tysiące lat sarkofagu oczom badaczy ukazała się mumia w zdumiewająco dobrym stanie, przykryta całunem i otoczona rytualnymi…

Relacje Strabona i Zenobiusza kluczem do zagadki

W swoim raporcie zespół pod przewodnictwem dr. Aymana Ashmawiego przywołuje relacje starożytnych historyków, m.in. greckiego geografa Strabona, który opisał istnienie królewskiego cmentarza w Aleksandrii.

Według Zenobiusza, greckiego pisarza z II wieku, to właśnie Ptolemeusz IV Filopator miał wznieść monumentalny grobowiec, w którym spoczęli zarówno jego przodkowie, jak i Aleksander Wielki.

Śmierć w Babilonie i wielka zagadka historii

Aleksander Wielki, który żył w latach 356 p.n.e. – 323 p.n.e., zasłynął z tego, że już jako młody człowiek ustanowił rozległe imperium macedońskie na obszarach Europy, Azji i Afryki.

Skąd naprawdę wzięli się wikingowie? Naukowcy wypełnili lukę w historii Skandynawii Przez lata pochodzenie wikingów pozostawało dla historyków zagadką. Przełomowe badania DNA 4500 osób, połączone z analizami archeologicznymi i językoznawczymi, wypełniły wreszcie tę lukę. Okazuje się, że przodkowie słynnych wojowników przybyli do…

Pokonał Imperium Perskie - ówczesną dominującą potęgę starożytnego świata - zanim zmarł w Babilonie w 323 roku p.n.e. w wieku 32 lat w tajemniczych okolicznościach, mimo że nigdy nie przegrał bitwy.

Jego ciało zostało później przewiezione do Aleksandrii, gdzie jego grobowiec stał się obiektem podziwu i pielgrzymek w starożytności. Jednak jego dokładna lokalizacja pozostaje nieznana.