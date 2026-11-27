RMF24

Do prokuratury zgłosili się rodzice dziecka, które uniknęło śmierci podczas zamachu w Krakowie. „Mają oni status pokrzywdzonych” – poinformował PAP w piątek naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prok. Eryk Stasielak.

Potwierdzam, że zgłosiły się te osoby. Natomiast są to osoby pokrzywdzone traumatycznym wydarzeniem i, szanując ich prawa jako pokrzywdzonych, więcej w tym zakresie nie mogę powiedzieć – zaznaczył prokurator.

Nagrania przedstawiające moment, kiedy zamachowiec oddał strzały w kierunku dziecka pozostającego samotnie na ul. Grodzkiej, pojawiły się w sieci. Dziewczynka szczęśliwie uniknęła kul. Śledczy najpierw sprawdzali autentyczność filmu, a po jego potwierdzeniu zaapelowali do rodziców lub bliskich dziecka o zgłoszenie się do prokuratury.

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu rodziny zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu 9 listopada.