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Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował w piątek po południu, że na prośbę komendanta miejskiego podjął decyzję o przekazaniu krakowskiej policji 200 tys. zł. Środki mają być przeznaczone na zakup kamizelek i zestawów ratowniczych dla policjantów.

„Na prośbę komendanta miejskiego podjąłem decyzję o przekazaniu krakowskiej policji 200 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup kamizelek i zestawów ratowniczych dla policjantów” – napisał Gibała w mediach społecznościowych.

Podczas ataku 7 listopada zamachowiec został zatrzymany przez policjantów po wymianie ognia. Funkcjonariusze, według ustaleń mediów, mieli na sobie prywatne kamizelki kuloodporne.

Pytana o to Komenda Wojewódzka Policji wydała oświadczenie, w którym oznajmiła, że liczba kamizelek kuloodpornych w garnizonie małopolskim „jest wystarczająca do zabezpieczenia bieżących potrzeb służby”.

Atak w Krakowie

7 listopada 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Tego samego dnia w mieszkaniu agresora w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.