„Na prośbę komendanta miejskiego podjąłem decyzję o przekazaniu krakowskiej policji 200 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup kamizelek i zestawów ratowniczych dla policjantów” – napisał Gibała w mediach społecznościowych.
Podczas ataku 7 listopada zamachowiec został zatrzymany przez policjantów po wymianie ognia. Funkcjonariusze, według ustaleń mediów, mieli na sobie prywatne kamizelki kuloodporne.
Pytana o to Komenda Wojewódzka Policji wydała oświadczenie, w którym oznajmiła, że liczba kamizelek kuloodpornych w garnizonie małopolskim „jest wystarczająca do zabezpieczenia bieżących potrzeb służby”.
Atak w Krakowie
7 listopada 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Tego samego dnia w mieszkaniu agresora w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.