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Dziś w nocy jedna osoba zginęła, a trzy – w tym 14-letnia dziewczynka – zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na miasto Zaporoże oraz obwód zaporoski w południowo-wschodniej części Ukrainy. Łącznie w ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 728 uderzeń na 50 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Dzisiejszej nocy Putin uderzył także w Odessę. Wiele osób zostało ciężko rannych.

Akcja ratownicza w Odessie w Ukrainie po rosyjskim ataku powietrznym; 29.11.2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Akcja ratownicza w Odessie w Ukrainie po rosyjskim ataku powietrznym; 29.11.2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Nocne ataki na Ukrainę

Iwan Fedorow, szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej, poinformował po godz. 4:30 w nocy czasu polskiego na Telegramie, że Rosjanie zaatakowali obwód zaporoski bombami szybującymi KAB. Nie żyje kobieta. Trzy osoby zostały poszkodowane, w tym 14-latka wydobyta spod gruzów.

Akcja ratownicza po ataku Rosji na Zaporoże, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Budynek mieszkalny uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w Ukrainie, 29.11.2026, fot. Zaporoska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Akcja ratownicza po ataku Rosji na Zaporoże, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Tej nocy Rosja uderzyła także w Odessę. Jak poinformował szef wojskowej administracji Odessy Serhij Łysak, którego cytuje Ukraińska Prawda, w wyniku ataku uszkodzeniu uległ jeden z wieżowców, a wiele osób zostało rannych. Według wstępnych informacji są też ofiary śmiertelne.

Odessa, 29.11.2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Odeska Obwodowa Administracja Państwowa, Serhij Łysak, Telegram; 29.11.2029 / materiały udostępnione

Odessa, 29.11.2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Wczoraj po południu natomiast jedna kobieta zginęła w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów. Poinformował o tym mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Szczątki drona odrzutowego Shahed spadły na przedszkole. Ranne zostały cztery osoby. Jedną z nich jest 5-latek.

Z kolei drony należące do ukraińskiej armii zaatakowały zakłady chemiczne produkujące paliwo do rosyjskich pocisków rakietowych w Togliatti w południowej części Rosji. Produkują one kauczuk syntetyczny wykorzystywany w wytwarzaniu paliwa stałego, używanego m.in. w pociskach balistycznych Iskander-M, którymi Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną w Ukrainie.

Poinformował o tym dzisiaj ukraiński portal specjalizujący się w tematyce wojskowej Militarnyj. Na terenie fabryki doszło do eksplozji i wybuchł pożar.