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Chińska Tama Trzech Przełomów to nie tylko największa elektrownia wodna na świecie, ale też konstrukcja, która realnie wpłynęła na fizykę naszej planety. Zgromadzenie w jednym miejscu 39 miliardów ton wody sprawiło, że Ziemia zaczęła obracać się nieco wolniej, a co za tym idzie: każdy dzień stał się odrobinę dłuższy. Brzmi jak fabuła filmu science fiction, ale to czysta fizyka potwierdzona przez obliczenia NASA.

Tama Trzech Przełomów, położona na rzece Jangcy w chińskiej prowincji Hubei, jest największą zaporą wodną na świecie zarówno pod względem masy, jak i pojemności zbiornika. Jej budowa rozpoczęła się oficjalnie w 1994 roku, a już w 2003 roku rozpoczęła się produkcja energii elektrycznej. Pełne uruchomienie wszystkich elementów i osiągnięcie docelowej mocy nastąpiło w 2012 roku, wieńcząc niemal dwie dekady pracy tysięcy inżynierów i robotników.

Zbiornik dłuższy niż trasa z Zakopanego do Gdańska. Skala tego giganta szokuje

Wymiary zapory robią ogromne wrażenie. Jej długość wynosi aż 2335 metrów, co czyni ją jedną z najdłuższych tego typu konstrukcji na świecie. Wysokość tamy sięga 185 metrów – to niemal tyle, ile mierzy 60-piętrowy wieżowiec. Szeroka na 115 metrów u podstawy, zwęża się ku górze do 40 metrów.

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Zbiornik utworzony przez zaporę rozciąga się na długości aż 600 kilometrów, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi odległość w linii prostej między Zakopanem a Gdańskiem. Jego pojemność szacuje się na 39,3 miliarda metrów sześciennych wody – to równowartość około 16 milionów olimpijskich basenów pływackich. Powierzchnia zbiornika to 1084 km², co oznacza, że jest on większy niż całe terytorium Hongkongu.

Ponad milion przesiedlonych osób. Gigantyczna cena za czystą energię

Budowa Tamy Trzech Przełomów wymagała nie tylko skomplikowanych prac inżynieryjnych, ale również ogromnych zmian społecznych i środowiskowych. Ponad milion ludzi zostało przesiedlonych z terenów, które znalazły się pod wodą po utworzeniu zbiornika. Zalane zostały rozległe obszary górskiego krajobrazu, a linia brzegowa Jangcy zmieniła się na setkach kilometrów.

Tama Trzech Przełomów na zdjęciu 2023 roku (foto: Zheng Jiayu/Xinhua News) / East News

Konstrukcja tamy opiera się na spiętrzeniu wody z trzech słynnych przełomów: Qutangxia, Wuxia i Xilingxia. Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie ogromnych ilości energii elektrycznej, co czyni zaporę kluczowym elementem chińskiego systemu energetycznego.

39 miliardów ton wody zmieniło rotację Ziemi. NASA podała dokładne wyliczenia

Jednym z najbardziej zaskakujących skutków budowy Tamy Trzech Przełomów jest jej wpływ na rotację Ziemi. Zjawisko to tłumaczy się zasadami fizyki, a konkretnie prawem zachowania momentu pędu. Gdy ogromne masy wody zostały przesunięte z niższych na wyższe położenia nad poziomem morza, zmienił się rozkład masy na powierzchni planety. Dla Ziemi oznacza to niewielkie, aczkolwiek mierzalne spowolnienie rotacji.

Naukowcy z NASA obliczyli, że w wyniku napełnienia zbiornika tamy długość dnia na Ziemi wydłużyła się o około 0,06 mikrosekundy, czyli 0,00000006 sekundy. To efekt praktycznie niedostrzegalny dla człowieka, jednak potwierdzony przez precyzyjne pomiary naukowe.

Dodatkowo, masa zgromadzonej wody przesunęła biegun geograficzny naszej planety o około 2 centymetry.

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Nie tylko chińska tama. Dlaczego w przyszłości minuta może mieć 59 sekund?

Wpływ Tamy Trzech Przełomów na Ziemię to nie jedyny przykład, gdy działalność człowieka ma globalny wymiar. Naukowcy już wcześniej obserwowali niewielkie zmiany rotacji planety spowodowane przez przesuwanie mas, na przykład w wyniku topnienia lodowców czy podnoszenia się poziomu mórz. W lipcu 2024 roku badacze ze Szwajcarii poinformowali, że zmiany klimatyczne spowalniają rotację Ziemi, co również może wpływać na długość dnia i precyzję pomiarów czasu, takich jak zegary atomowe.

Zdaniem niektórych specjalistów, w przyszłości może zajść konieczność wprowadzenia tzw. ujemnej sekundy, czyli skrócenia minuty do 59 sekund, by dostosować pomiary czasu do rzeczywistego obrotu planety wokół własnej osi.