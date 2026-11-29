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Marina Abramović - ikona światowej sztuki współczesnej, która przez sześć dekad traktowała własne ciało jak poligon doświadczalny - 30 listopada obchodzi 80. urodziny. Jedna z największych artystek sztuki performatywnej staje teraz przed nowym wyzwaniem - redefinicją granic własnej cielesności. „Dojście do osiemdziesiątki to dramat. Mój umysł nie ma 80 lat, moje ciało ma 80 lat, ale umysł jest wciąż trochę dziecinny, szalony i pełen awanturniczych pomysłów” - wyznała Abramović w niedawnej rozmowie z Tomem Powerem.

Marina Abramović dorastała w Belgradzie, w domu, gdzie wojskowa dyscyplina była codziennością. Jej rodzice, uznani za bohaterów wojennych, od najmłodszych lat uczyli ją hartowania ciała i tłumienia słabości. To właśnie ta surowa atmosfera okazała się idealnym przygotowaniem do późniejszych artystycznych eksperymentów, choć początkowo jej droga do performance’u prowadziła przez tradycyjne malarstwo.

Od pejzażu do własnej skóry

Na belgradzkiej Akademii Sztuk Pięknych Abramović przez lata malowała modelkę od tyłu, dostrzegając w jej ciele krajobrazy. Była bardzo dużą kobietą, bardzo monumentalną. I kochałam jej ciało, ponieważ przypominało mi pejzaże. W ciele widziałam góry, wzgórza i rzeki. I malowałam ją przez cztery lata w Akademii, tylko od tyłu, jak pejzaż. Malowałam też chmury, chmury nad jej ciałem – wspominała artystka. Przełom nastąpił, gdy zainspirowana ulotnym rysunkiem odrzutowców na niebie, zrozumiała, że prawdziwą materią sztuki może być nie płótno, a żywioły, dźwięk i własne ciało.

Ciało jako narzędzie – narodziny performance’u

Decyzja o uczynieniu z własnego ciała głównego narzędzia artystycznego była radykalna. Abramović przeciwstawiała się teatralnej fikcji, podkreślając, że „na scenie nóż jest udawany, krew to farba, a emocje są wyuczone; w jej sztuce nóż jest prawdziwy, krew jest prawdziwa i prawdziwy jest strach”. Przełomem okazał się dla niej występ „Rhythm 10” z 1973 roku, podczas którego artystka wbijała noże między palce dłoni, rejestrując każdy błąd i powtarzając go z chirurgiczną precyzją.

Ważną rzeczą w tym dziele było to, że po raz pierwszy stanęłam z ciałem przed publicznością. To doświadczenie energii, jakiejś magii, jakiej nigdy nie doświadczyłam w swojej pracowni malarskiej – to było transformujące. Stworzyło to przestrzeń, w której publiczność i ja byliśmy zjednoczeni. Nikt nie oddychał, dopóki spektakl się nie skończył. Wtedy wiedziałam, że to moje narzędzie, że ciało było moim narzędziem – podkreślała Abramović.

Przekraczanie granic

Artystka nie tylko badała, ale i przesuwała granice własnej wytrzymałości. W 1974 roku położyła się w płonącej drewnianej gwieździe, ogień błyskawicznie wypalił cały tlen, a artystka straciła przytomność. Jej życie uratowali zaniepokojeni widzowie. Kulminacją tej bezkompromisowej postawy stało się legendarne „Rhythm 0”. Koncepcja była prosta, ale diaboliczna: przez sześć godzin Marina pozostawała nieruchoma i niema, a publiczność mogła wchodzić z nią w interakcję według własnego uznania. Obok niej leżał stół, a na nim 72 przedmioty takie jak: kwiaty, pióra, tort, nożyczki, brzytwa, a nawet naładowany pistolet. Obok widniała informacja: “Jestem obiektem. Na stole są 72 przedmioty, których możesz na mnie użyć. Jestem odpowiedzialna za wszystko, co się stanie w ciągu tych sześciu godzin”.

To było trochę szalone. Zrozumiałam wtedy, że publiczność może cię zabić. Jeśli dasz ludziom absolutną wolność, wpadną w taki amok, że będą zdolni do morderstwa. Jeden z mężczyzn mocno przycisnął mi lufę pistoletu do skroni. Czułam jego intencję. Słyszałam też kobiety, które podpowiadały mężczyznom, co mają robić. Najgorszy był jednak ten jeden człowiek, który był tam przez cały czas i po prostu oddychał. To było dla mnie najbardziej przerażające. Po tym na mojej głowie pojawiło się jedno pasmo siwych włosów. Przez długi czas nie potrafiłam pozbyć się tego strachu. Dzięki temu doświadczeniu wiem, gdzie postawić granicę, żeby nie narażać się na takie ryzyko – wyznała.

Abramović przyznała, że to właśnie strach napędza jej twórczość. Robię coś tylko wtedy, gdy się boję, bo o to właśnie chodzi. Jeśli zawsze robimy to, co lubimy, to tworzymy ten sam schemat, popełniamy te same błędy i nigdy nie wychodzimy na nieznane terytorium – tłumaczyła.

Cztery dni szorowania kości

W 1997 roku na 47. Biennale w Wenecji artystka zaprezentowała „Balkan Baroque”, za który otrzymała Złotego Lwa. Artystka siedziała wtedy na stercie około 1500 zakrwawionych kości krowich i próbowała je wyszorować szczotką, wodą i mydłem. W tle śpiewała tradycyjne jugosłowiańskie i serbskie pieśni ludowe z dzieciństwa. Marina pracowała w piwnicznym wnętrzu przypominającym rzeźnię lub kostnicę przez cztery dni po sześć godzin dziennie. Performance’owi towarzyszyła wielokanałowa projekcja wideo oraz silny, trudny do zniesienia zapach rozkładu.

Praca była bezpośrednim, emocjonalnym komentarzem do wojen w byłej Jugosławii oraz traumy i przemocy z nimi związanej. Bezskuteczne szorowanie zakrwawionych kości symbolizowało niemożność zmycia winy, krwi i wstydu po wojennych zbrodniach.

„Balkan Baroque” na Biennale w Wenecji w 1997 roku (fot. CLAUDIO GIOVANNINI) / PAP

Miłość z Ulay’em i „Artystka obecna”

W 1975 roku artystka poznała Franka Uwe Laysiepena, czyli Ulaya, który również zajmował się sztuką performatywną. Mężczyzna miał wtedy długie włosy i twarz podzieloną na dwie części. Jedną traktował jako swoją kobiecą reprezentację - golił, pudrował, regulował brwi, malował usta. Drugą, męską, zostawiał w naturalnej postaci - z zarostem, bez makijażu.

Para była ze sobą przez 12 lat, a ich rozstanie również stało się performancem. Udali się do Chin, gdzie przeszli przez Wielki Mur Chiński, jednak nie zrobili tego wspólnie. Każdy z nich startował z innego końca. Po trzech miesiącach wędrówki para spotkała się w połowie drogi - w założeniu po raz ostatni.

W 2010 roku Ulay pojawił się w życiu i sztuce Mariny raz jeszcze. Miało to miejsce w nowojorskim MoMA, gdzie artystka przez 736 godzin i 30 minut siedziała w bezruchu, stając się lustrem dla emocji widzów, podczas performance'u „Artystka obecna”.

Przygotowania do tego wyczynu wymagały żelaznej dyscypliny. Fizycznie i psychicznie musiałam przygotować się do wyczynu wytrzymałościowego. Zostałam wegetarianką, praktykowałam głęboką medytację, oczyściłam się. Trenowałam ciało i umysł. Uczyłam się jeść określone pokarmy, aby nie musieć chodzić do toalety przez siedem godzin. Więc nawet nie-występowanie jest intensywne – opowiadała.

Ramiona opadają, puchną, ból zaczyna się nasilać. Potem żebra wbijają się w narządy. Miałam niesamowity ból fizyczny, a nawet doświadczenia poza ciałem, podczas których ból po prostu znikał, ale zawsze wracał. Ostatecznie wszystko sprowadza się do czystego poświęcenia i dyscypliny - dodała.

Artystka zasadę siedzenia w bezruchu złamała tylko raz, właśnie wtedy, gdy naprzeciw niej usiadł Ulay. Marina nachyliła się do niego i przez chwilę para trzymała się za ręce.

Wiek nie stał się dla Abramović przeszkodą, lecz nową mapą możliwości, gdzie młodzieńczą brawurę zastąpiła dyscyplina umysłu.

Granice ciała to coś, co stopniowo zaczynasz rozumieć. Kiedy wykonywałam ten spektakl, miałam 64 lata. Nigdy nie byłabym w stanie zrobić tego, gdybym miała 20 czy 30 lat, z prostego powodu – nie miałam wtedy takiej kontroli nad sobą, niewiarygodnej siły woli i takiego stanu umysłu. Są pewne etapy w życiu, w których można robić określone rzeczy – przyznała.

Nowe życie po chorobie i najbardziej osobiste dzieło

W 2023 roku artystka przeszła zator płucny, który zagroził jej życiu. Mimo to, nie zwolniła tempa.

Jestem jak żołnierz, wojowniczka. Nigdy nie nazywajcie mnie babcią sztuki performance’u, po prostu nazywajcie mnie wojowniczką – wyznała.

W 2025 roku w Manchesterze premierę miała jej sztuka „Balkan Erotic Epic”, którą Abramović określiła jako „najbardziej ambitne dzieło w karierze”. Spektakl, w którym nie występuje już osobiście, jest głęboko autobiograficzny i czerpie z bałkańskich tradycji, duchowości oraz doświadczeń z dzieciństwa.

To dzieło, które jak dotąd jest najbardziej autobiograficzne. Nie mogłam go stworzyć wcześniej, ponieważ po prostu nie miałam tego doświadczenia, tej mądrości. (…) W tym wieku mam znacznie wyraźniejszy obraz. Ta praca jest bardzo osobista, ale mówi też niezwykle dużo o Jugosławii, która już nie istnieje – powiedziała artystka.

Pogrzeb też będzie sztuką

Abramowvić zaplanowała nawet swój pogrzeb jako ostatnie dzieło sztuki i performance. Kobieta ma zostać pochowana w trzech miejscach - Belgradzie, Amsterdamie i Nowym Jorku. Miasta mają symbolizować trzy odsłony jej tożsamości - odwagę, duchowość i bezsens.

Zgodnie z życzeniem artystki pochowane będą trzy ciała, ale tylko jedno z nich będzie tym prawdziwym. Żałobnicy, którzy wezmą udział w pogrzebach nie będą wiedzieli, w którym z wybranych miast pochowana zostanie prawdziwa Marina Abramovic. Artystka jasno określiła też zasady ubioru, jakie będą obowiązywać w czasie pogrzebu. Goście mają mieć na sobie jaskrawe stroje.