W Sądzie Okręgowym w Krakowie ruszył proces w głośnej sprawie pożaru Archiwum Miejskiego, do którego doszło w lutym 2021 roku. Z dymem poszły kilometry dokumentów przechowywanych w nowoczesnym budynku przy ul. Na Załęczu. Pierwszy z oskarżonych to Andrzej H. - rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpożarowej.

Oskarżony Andrzej H. i jego obrońca mec. Marcin Ostrowski na sali Sądu Okręgowego w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP Prokuratura zarzuciła Andrzejowi H. m.in. poświadczenie nieprawdy w dokumentach. To na razie jedyny wątek śledztwa zakończony aktem oskarżenia. Oskarżony złożył przed sądem wyjaśnienia. Nie przyznał się do winy. Mojemu klientowi zarzuca się, że poświadczył dokumentację jako zgodną z przepisami techniczno-budowlanymi, mimo że nie został wykonany scenariusz pożarowy. Mój klient utrzymuje, że takiego obowiązku w 2017 roku ogóle nie było. Przepisy nie wymagały wówczas sporządzenia scenariusza pożarowego - mówił adwokat oskarżonego Marcin Ostrowski. Teraz sprawą zajmą się biegli, a kolejną rozprawę zaplanowano na 17 września. Do pożaru nowego archiwum Urzędu Miasta Krakowa doszło 6 lutego 2021 roku. Akcja gaśnicza trwała kilka dni, z żywiołem walczyło w sumie prawie 700 strażaków. Ogień zniszczył dwie hale, w których miasto przechowywało blisko 20 km bieżących akt. Trzecia z nowoczesnych hal archiwum ocalała - nie była jeszcze oddana do użytku. Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru w archiwum mógł być źle dobrany system gaśniczy, nieprawidłowo zamontowane regały z dokumentami i zbyt duże zagęszczenie archiwaliów. Ogień został wzniecony, kiedy uruchomiono aerozolowy system przeciwpożarowy. Zaczął on wyrzucać gorące gazy gaśnicze o bardzo wysokiej temperaturze. I to one po zetknięciu z papierem zapoczątkowały palenia się akt. Wstępnie ustalenia RMF FM w tej sprawie potwierdzili biegli w swojej opinii. Po pożarze zarzuty usłyszało kilka osób, m.in. rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej, kierownik robót elektrycznych, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego, ale także strażak i pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zobacz również: Pijany przyszedł na egzamin, żeby zdobyć prawo jazdy

